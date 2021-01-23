武漢封城滿一週年　陳時中回憶「2年輕人連夜逃回台灣」

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陳時中也回憶，當時在武漢封城的隔日，他就立即趕往距離桃園機場最近的部桃視察，當時就遇到2位連夜從武漢趕回來的年輕人在發燒篩檢站，其中還有一位是翻山越嶺從山路回來；當時大家對疫情仍不熟悉，對於如何處置那2位年輕人，還特別開會並到行政院進行報告。
陳時中表示，事隔一年之後，我國的邊境檢疫、醫院採檢等措施都不斷改進，但病毒還是如此頑強，隨時疫情都會有變化，對人類而言，跟病毒鬥智的最好辦法就是以耐心抗疫。
另外，有記者提問稱，當初陳時中遇到的2名年輕人的採檢結果為何？陳時中笑稱，應該都是陰性，如果都是陽性的話就會記得。
「如果沒提到都忘記了。」指揮中心疫情監測組組長周志浩也回憶，武漢封城至今確實是滿久時間了，這段時間感受也相當多，了解到面對疫情只要謹慎就能打贏這場仗。另一方面，指揮中心發言人莊人祥僅簡短表示，對武漢封城沒有特別感受，但這1年來從中學了很多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。