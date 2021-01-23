NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

武漢封城滿一週年　陳時中回憶「2年輕人連夜逃回台灣」

記者賴志昶／台北報導

2021-01-23 18:13:19｜2021-01-23 18:16:58

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
今（23）日為中國大陸武漢市封城週年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回憶，當時在武漢封城隔天，他來到衛福部桃園醫院（部桃）視察，就遇到2位剛從武漢逃回台灣的年輕人。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也回憶，當時他就在PTT上看武漢封城的消息，感到相當擔憂，但如今過了一週年，對病毒了解更深後，也較有信心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日在指揮中心記者會上，有記者提問稱，適逢武漢封城一週年，想請問指揮中心長官各有那些感想？羅一鈞首先回憶，今日是沒什麼感想，但去年此時是在網路上看到武漢封城的資訊，感到相當憂心，但如今事情過了一年，對病毒更加理解，因此防疫信心也比一年前還來得多。
陳時中也回憶，當時在武漢封城的隔日，他就立即趕往距離桃園機場最近的部桃視察，當時就遇到2位連夜從武漢趕回來的年輕人在發燒篩檢站，其中還有一位是翻山越嶺從山路回來；當時大家對疫情仍不熟悉，對於如何處置那2位年輕人，還特別開會並到行政院進行報告。

陳時中表示，事隔一年之後，我國的邊境檢疫、醫院採檢等措施都不斷改進，但病毒還是如此頑強，隨時疫情都會有變化，對人類而言，跟病毒鬥智的最好辦法就是以耐心抗疫。

另外，有記者提問稱，當初陳時中遇到的2名年輕人的採檢結果為何？陳時中笑稱，應該都是陰性，如果都是陽性的話就會記得。

「如果沒提到都忘記了。」指揮中心疫情監測組組長周志浩也回憶，武漢封城至今確實是滿久時間了，這段時間感受也相當多，了解到面對疫情只要謹慎就能打贏這場仗。另一方面，指揮中心發言人莊人祥僅簡短表示，對武漢封城沒有特別感受，但這1年來從中學了很多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
74.83%25.17%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
61.4%38.6%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀