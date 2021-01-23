罷捷、反萊豬千人上街遊行　綠營動起來挺黃捷

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徐尚賢表示，這次遊行就是要讓大家看到，面對像蔡英文這樣的大鯨魚，小蝦米也是不容小覷的，現場遊行隊伍分成3大隊，第1大隊為民眾、第2大隊為高雄市黨部、第3大隊為黃復興黨部，遊行隊伍在下午2點左右集結，3點左右從鳳山行政中心出發，一路往終點大東公園前進，總路程約2.5公里，遊行民眾並高聲疾呼「有錢沒錢、罷捷好過年」、「123到鳳山、反萊豬、罷黃捷」、「鳳山起義、人民勝利」等口號。
台灣基進新聞部主任張博洋則酸，國民黨全員出動，韓總復仇記結合萊豬公投，強勢仇恨動員，投票前兩週了，人氣只能勉強塞住170公尺的馬路，而且是單向，了不起兩千人，可見國民黨也知道喊罷捷力量不夠，外部勢力介入高雄事務，不管是罷捷還是萊豬，本地人都不買單。
而高雄市議員黃捷今天一整天則是跟著市長陳其邁，到五甲龍成宮、赤山文衡殿、雙慈亭等鳳山的廟宇走訪基層，下午也一起到老人公寓崧鶴樓和長輩們話家常，對於罷捷團體號召走上街頭，黃捷強調，一直都尊重集會遊行的自由，有公民要上街一定都尊重。
有媒體問到，總統蔡英文聲援黃捷也成罷捷團體攻擊的的目標，並把萊豬問題綁在一起，會不會擔心影響到2月6日的投票結果？黃捷則表示，大家可以去正視罷免正當性？到底合不合理？不希望是一個報復式的罷免，如果認為黃捷在這個位置上盡心盡力、問心無愧的話，真的需要被罷免嗎？希望大家2月6日投票的時候可以依據這樣的判斷，投下一個真正對鳳山人好的選擇。
立委許智傑也重申，鳳山是個大愛鳳山、幸福城市，鳳山人溫暖、純樸的，不希望有報復性的、仇恨式的罷免在鳳山擴散，所以他也呼籲選民，留下這一個認真、專業、低調、謙遜的好議員，市民站出來給予黃捷溫暖，展現鳳山人的熱情。