罷捷、反萊豬千人上街遊行　綠營動起來挺黃捷

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▲罷捷團體鳳山清捷隊發動「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行」。（圖／記者鄭婷襄攝）

遊行

高聲疾呼「有錢沒錢、罷捷好過年」

台灣基進新聞部主任張博洋則酸，國民黨全員出動，韓總復仇記結合萊豬公投，強勢仇恨動員，投票前兩週了，人氣只能勉強塞住170公尺的馬路，而且是單向，了不起兩千人，可見國民黨也知道喊罷捷力量不夠

▲罷捷遊行現場，鳳山清捷隊發言人徐尚賢喊出有3000人一起走上街頭。（圖／記者鄭婷襄攝）