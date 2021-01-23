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罷捷、反萊豬千人上街遊行　綠營動起來挺黃捷

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-23 18:50:56｜2021-01-23 18:55:09

高雄市議員黃捷下午和高雄市長陳其邁一起到老人公寓崧鶴樓和長輩們話家常。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市議員黃捷下午和高雄市長陳其邁一起到老人公寓崧鶴樓和長輩們話家常。（圖／記者鄭婷襄攝）
距離2月6日高雄市議員黃捷罷免投票只剩13天，罷捷團體鳳山清捷隊在今（23）日下午發動「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行」，包括國民黨高雄市黨部、黃復興黨部都號召黨員出來，發言人徐尚賢現場喊出有3000人一起走上街頭，而黃捷今天則是跟著市長陳其邁到鳳山廟宇跑透透，綠營挺黃捷，已經開始動起來。
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對於鳳山清捷隊發言人徐尚賢控訴遇到綠色恐怖「查水表」，台北市警局中正一分局大動作發出新聞稿嚴正駁斥，強調徐尚賢是因丟擲雞蛋、毀損大樓之行為遭提告，與高雄參與罷免活動並無關聯，絕無所謂「司法迫害、查水表」等情事；徐尚賢下午則回應指出，所有人都有表達自己意見的權利，丟雞蛋跟公共危險有什麼關係？非常不解，認為人民站出來展現民意，沒有違反任何一條法律。
▲罷捷團體鳳山清捷隊發動「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷捷團體鳳山清捷隊發動「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行」。（圖／記者鄭婷襄攝）
徐尚賢表示，這次遊行就是要讓大家看到，面對像蔡英文這樣的大鯨魚，小蝦米也是不容小覷的，現場遊行隊伍分成3大隊，第1大隊為民眾、第2大隊為高雄市黨部、第3大隊為黃復興黨部，遊行隊伍在下午2點左右集結，3點左右從鳳山行政中心出發，一路往終點大東公園前進，總路程約2.5公里，遊行民眾並高聲疾呼「有錢沒錢、罷捷好過年」、「123到鳳山、反萊豬、罷黃捷」、「鳳山起義、人民勝利」等口號。

台灣基進新聞部主任張博洋則酸，國民黨全員出動，韓總復仇記結合萊豬公投，強勢仇恨動員，投票前兩週了，人氣只能勉強塞住170公尺的馬路，而且是單向，了不起兩千人，可見國民黨也知道喊罷捷力量不夠，外部勢力介入高雄事務，不管是罷捷還是萊豬，本地人都不買單。

而高雄市議員黃捷今天一整天則是跟著市長陳其邁，到五甲龍成宮、赤山文衡殿、雙慈亭等鳳山的廟宇走訪基層，下午也一起到老人公寓崧鶴樓和長輩們話家常，對於罷捷團體號召走上街頭，黃捷強調，一直都尊重集會遊行的自由，有公民要上街一定都尊重。

▲罷捷遊行現場，鳳山清捷對發言人徐尚賢喊出有3000人一起走上街頭。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷捷遊行現場，鳳山清捷隊發言人徐尚賢喊出有3000人一起走上街頭。（圖／記者鄭婷襄攝）
 

有媒體問到，總統蔡英文聲援黃捷也成罷捷團體攻擊的的目標，並把萊豬問題綁在一起，會不會擔心影響到2月6日的投票結果？黃捷則表示，大家可以去正視罷免正當性？到底合不合理？不希望是一個報復式的罷免，如果認為黃捷在這個位置上盡心盡力、問心無愧的話，真的需要被罷免嗎？希望大家2月6日投票的時候可以依據這樣的判斷，投下一個真正對鳳山人好的選擇。

立委許智傑也重申，鳳山是個大愛鳳山、幸福城市，鳳山人溫暖、純樸的，不希望有報復性的、仇恨式的罷免在鳳山擴散，所以他也呼籲選民，留下這一個認真、專業、低調、謙遜的好議員，市民站出來給予黃捷溫暖，展現鳳山人的熱情。
▲高雄市議員黃捷、民進黨立委許智傑，以及議員林智鴻、陳慧文、張漢忠，今天和高雄市長陳其邁一起走訪基層，拜訪鳳山區的五甲龍成宮、赤山文衡殿、雙慈亭等廟宇，了解地方建議，同時也關心目前鳳山的選情。（圖／林智鴻服務處提供）
▲高雄市議員黃捷、民進黨立委許智傑，以及議員林智鴻、陳慧文、張漢忠，今天和高雄市長陳其邁一起走訪基層，拜訪鳳山區的五甲龍成宮、赤山文衡殿、雙慈亭等廟宇，了解地方建議，同時也關心目前鳳山的選情。（圖／林智鴻服務處提供）
 
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