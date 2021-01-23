反對罷捷！林濁水向各方黨政人士呼籲：壞制度，就改吧

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林濁水盼罷免不要淪為「報復的工具」，同時不免憤怒，「人性的必然是，罷免一定會成為報復工具」並痛批，「高高在上不食人間煙火的無知民粹領袖為什麼不肯稍稍研究一下西歐民主制度的發展，就在魯莾，無知，自我中心主義之下，自以義地非修選罷法不可？」你罷我我罷你打混戰，恨意相激相盪何時了？
他也精要分析、重申論點：
（一）罷免行政首長，邏輯還說得通；罷免議員，違反言論免責的自由主義。
（二）設「複數選區制」，旨在保障少數人的發言權，除非根本廢除，否則由「多數人」加以罷免，是體制精神的錯亂矛盾。
（三）復議（Reconsideration，是指立法院針對已通過之議案，認為有錯誤或不當之情形，允許在一定之條件之下，由立法院於同一會期中可提出再審議）一定要投贊成票的提才合邏輯；罷免（Recall）要合邏輯也當如此，「但實際上又做不到，可見是一不合邏輯的壞制度。」
林濁水向各方黨政人士呼籲：「壞制度，就改了吧。負責任的黨政人士！」
不過，也有網友在貼文底下留言砲轟林濁水：「中天關台還敢說言論自由，你還是跟民進黨一樣雙標」、「王浩宇被罷免的時候大師怎麼沒有同情？」、「趕快修法救自己！」、「立法剛修正通過時，大師說：罷免制度是個封建時代遺留的落伍制度。罷免高市長，你的堅持呢？！」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼