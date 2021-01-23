談罷捷 江啟臣批：罷韓團體才是報復的始作俑者
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-23 20:08:02
罷捷團體鳳山清捷隊在今（23）日下午發動「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行」，但綠營人士認為這是一場罷韓延長賽，是報復性罷免，國民黨主席江啟臣今（23）日下午到高雄果貿社區宣導國民黨雙公投時則表示，罷韓團體出來其實就很清楚，到底誰是報復的始作俑者。
江啟臣說，對於罷免國民黨一貫的態度沒有改變，從桃園罷免王浩宇議員到高雄罷免黃捷議員，國民黨的態度都一樣，改變的應該是民進黨，為什麼罷王的時候沒有表態，罷捷的時候蔡總統就下令總動員，我們也想要知道。針對綠營將黃捷罷免案定調為「報復性罷免」，江啟臣則認為，從今天罷韓團體出來的宣示就已經很清楚，到底誰是報復的始作俑者？等於是宣告罷韓是報復的開始，對於罷免權力的行使，不應該去對公民冠上任何的帽子，尤其像「報復」這種帽子，只是更凸顯背後都有一些政治操作，或者是政治性的想法，我們還是呼籲應該要尊重人民公民權的行使。針對高雄市前市長韓國瑜可能出來選黨主席的風聲不斷，江啟臣則指出：「其實從過去到現在，大家已經傳過不曉得多少了，我自己一貫的主張跟態度很清楚，我是現任黨主席，我把黨主席該做的事情做好，大家關心黨是很正常，黨是大家的，只要是為黨好的事情，大家一起來做一起來關心，我覺得這不是壞事」。