擔心連累家人！護理師「隔窗看女兒」心酸嘆：來不及道別

近期國內爆發部立桃園醫院內群聚感染，目前已經累計12例確診，指揮中心20日緊急下令淨空部桃醫院病房，將警戒區住院病患緊急轉院。對此，部桃醫院部桃加護病房的一名護理師也在今（23）日凌晨回憶起防疫第一線的辛酸，更感嘆1月11日突然收到居家隔離的通知，「來不及跟先生、女兒們說再見」，更因為害怕染疫連累家人，不敢碰也不敢上前擁抱，文章曝光感動不少網友。

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發文的尤姓護理師表示，去年疫情剛開始時，就曾聽聞前輩回憶SARS的經歷，「當時的第一線醫護人員真的很辛苦、很偉大，也因為有了那時候的經驗，再加上很多醫護人員的犧牲，才有現在的SOP，也讓我們有一個正確的方向」。剛畢業就踏入臨床，走急重症外科的她，從沒想過也有需要照顧到新冠肺炎確診重症病患的那一天。

▲因應院內群聚感染疫情擴大，陸軍六軍團33化學兵部隊19日進駐部桃進行消毒作業。（圖／軍聞社提供)

提到醫院的第一個新冠肺炎重症患者，她提到當時所有長官都到場，眾人都仔細準備、反覆檢查「酒精、乾洗手、漂白水全部準備，就怕漏了哪個環節」，同時坦言當下大家最擔心的還是看不見的病毒「你永遠不知道它會停留在哪裡」。當天下班後也留在單位，看著同事安頓好患者才離開。

尤姓護理師回憶防疫這1年來的心路歷程，他們曾陸續照顧了好幾個病患，每一次穿完全套的防護裝備，她還是會站在鏡子前面檢視自己，確定穿戴正確且齊全，才會進去負壓隔離病房。沒想到1月11日那天卻收到居家隔離的通知，剛照顧完重症患者、在醫院洗完澡後，就得坐上醫院安排的車到檢疫所，行李還來不及收拾，更來不及與先生、女兒們說再見。

▲接到隔離通知的當下完全來不及準備行李，也沒辦法與親愛的家人擁抱、道別。（圖／尤姓護理師授權提供）

回憶起這段隔離日子，她也感性表示先生是這段時間最辛苦的人，「除了要面對公司和學校的壓力，還要自己照顧2個孩子」，更在寒流來襲那幾天瞬間明白世界上最遙遠的距離就是家人在面前，「但卻抱不到也碰不到，因為害怕連累」。但她也在文末表示不後悔選擇走這條路，也希望疫情可以快點結束，並將持續堅守醫護人員的崗位。

文章曝光後，網友們看完這段經歷也紛紛動容表示「身為媽媽看到這張照片真的很不捨也很心疼」、「醫護人員都辛苦了，有你們真好！」、「自己有小孩，看到這張照片跟內文，我都哭了」、「好感動，謝謝有你們」、「無法想像這種生活，感謝你們的努力」。（編輯：楊智傑）