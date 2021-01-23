擔心連累家人！護理師「隔窗看女兒」心酸嘆：來不及道別

我是廣告 請繼續往下閱讀
提到醫院的第一個新冠肺炎重症患者，她提到當時所有長官都到場，眾人都仔細準備、反覆檢查「酒精、乾洗手、漂白水全部準備，就怕漏了哪個環節」，同時坦言當下大家最擔心的還是看不見的病毒「你永遠不知道它會停留在哪裡」。當天下班後也留在單位，看著同事安頓好患者才離開。
尤姓護理師回憶防疫這1年來的心路歷程，他們曾陸續照顧了好幾個病患，每一次穿完全套的防護裝備，她還是會站在鏡子前面檢視自己，確定穿戴正確且齊全，才會進去負壓隔離病房。沒想到1月11日那天卻收到居家隔離的通知，剛照顧完重症患者、在醫院洗完澡後，就得坐上醫院安排的車到檢疫所，行李還來不及收拾，更來不及與先生、女兒們說再見。
回憶起這段隔離日子，她也感性表示先生是這段時間最辛苦的人，「除了要面對公司和學校的壓力，還要自己照顧2個孩子」，更在寒流來襲那幾天瞬間明白世界上最遙遠的距離就是家人在面前，「但卻抱不到也碰不到，因為害怕連累」。但她也在文末表示不後悔選擇走這條路，也希望疫情可以快點結束，並將持續堅守醫護人員的崗位。
文章曝光後，網友們看完這段經歷也紛紛動容表示「身為媽媽看到這張照片真的很不捨也很心疼」、「醫護人員都辛苦了，有你們真好！」、「自己有小孩，看到這張照片跟內文，我都哭了」、「好感動，謝謝有你們」、「無法想像這種生活，感謝你們的努力」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。