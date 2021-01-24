河南地方官當眾搧屬下耳光　掀網路熱議後被免職

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雖然報導未提及張戰偉被免原因，但輿論一致認為與「掌摑事件」有關。
1月16日，自稱河南濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子、微博用戶「濟源市尚娟」發文檢舉中共濟源市委書記張戰偉，指去年11月11日早上，翟偉棟與其他市領導在機關某食堂角落吃早餐時，被張戰偉掌摑。
根據尚娟的描述，張戰偉看到翟偉棟在餐廳吃飯很生氣，問他：「你有什麼資格在這裡吃飯？」並命令服務生把他趕出去。翟偉棟上前解釋，隨即被張戰偉打了一耳光。
公開檢舉信中描述，翟偉棟因被羞辱導致心臟病發，住院兩星期，且之後在職場被孤立，十分痛苦。而在掌摑事件發生後，張戰偉隔天便去翟偉棟工作的示範區管委會進行調研，並在會上強調「下級要有服從上級的意識」。
這封發表在微博的檢舉信很快就被刪除，但輿論已經發酵，河南省方面則在18日回應，稱有關部門正在深入調查。
一記耳光，引來網上民眾「圍觀」。此事引申的討論包括：手握大權的地方一把手，竟然用這麼粗暴、不顧尊嚴的方式對待同事；還有，地方政府高層領導是否真有專屬的「小灶」及特供農產品，只有特定級別的人才能去享用；由於市府秘書長是市長的人馬，也有人認為此事反應市委書記和市長不合。
18日晚上，新華社微博新華視點發布評論稱，人們高度關注這「一記耳光」，反映出對幹部耍官威、搞特權現象的深惡痛絕。「在一些地方，個別領導幹部官氣十足、以權壓人，『一把手』儼然成了『一霸手』，扭曲了一方政治生態。」
央視新聞app（應用程式）則在19日評論，此事「大大拉低了領導的素質底線，嚴重損害了公職人員的形象，社會影響極壞。」（編輯：賴言曦）1100121