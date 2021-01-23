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謝謝我的最棒搭檔！玄彬典禮得獎告白女友：因為有了藝真

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-23 23:01:47

▲玄彬（左）孫藝真雖然沒同台，但玄彬得獎不忘感謝女友。（圖／翻攝SEEZN）
▲玄彬（左）、孫藝真雖然沒同台，但玄彬得獎不忘感謝女友。（圖／翻攝SEEZN）
南韓第7屆《APAN Star Awards》今（23日）在慶熙大學舉行，因疫情關係未開放觀眾入場。元旦認愛的玄彬與孫藝真，分別入圍大賞、KT Seezn明星獎以及最佳女主角獎項，孫藝真因工作未出席典禮，得到人氣獎時錄製影片感謝；抱走最大獎的玄彬，則是謝謝女友「因為有藝真」，更讚對方是「最佳搭檔」，公開放閃讓粉絲興奮不已。 
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▲▲韓媒硬要在玄彬紅毯新聞上多加孫藝真名字。（圖／翻攝마이데일리、스타뉴스）
▲韓媒硬要在玄彬的紅毯新聞上多加孫藝真名字。（圖／翻攝마이데일리、스타뉴스）
玄彬、孫藝真目前交往8個月，粉絲原以為「迫降CP」今會同框出席頒獎典禮，但孫藝真因故缺席，令粉絲小小失望；儘管2人沒「一起上班」，媒體也沒放過小倆口，不少記者仍以他們名字作為新聞標題，包含 「玄彬完美的西裝造型，孫藝真值得著迷」、「玄彬承認與孫藝真戀愛後，變得更帥了！」、「玄彬陷入愛情的眼神」等，都令讀者莞爾。 
孫藝真今晚獲得KT Seezn明星獎，她特別錄製影片感謝粉絲；她男友玄彬則抱走典禮最大獎，他上台發表近3分鐘感言，表示：「新年就能得到這麼大的獎，真的非常感謝，為了報答這個獎項，今年也會更加帥氣、更加出色。去年還有現在這瞬間，透過《愛的迫降》得到很多人的喜愛，我想對包括韓國在內的全世界關心《愛的迫降》的所有人說聲謝謝。」 

玄彬不忘感謝最重要的人及女友，他說：「感謝導演、編劇、工作人員，還有要對利正赫（玄彬《愛的迫降》飾演角色）的最佳搭檔、飾演尹世理的藝真說謝謝，因為有藝真，正赫才能如此帥氣！」一番宛如告白的感言，閃瞎網友。
▲玄彬講了近3分鐘的得獎感言。（圖／翻攝SEEZN）
▲玄彬講了近3分鐘的得獎感言。（圖／翻攝SEEZN）
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