公開稱「巫術藥水」可防疫！斯里蘭卡衛生部長喝完仍確診

新冠疫情肆虐全球，不少國家極力開發研究疫苗，不過在斯里蘭卡卻有一名衛生部長萬尼阿拉齊公開喝下魔法藥水，更認可製藥巫師宣稱「喝了可終生免疫」的功效，不過檢測結果顯示這款魔藥並無任何科學根據，萬尼阿拉齊本人被驗出新冠肺炎陽性反應，確診後將自主隔離。

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根據法新社報導，萬尼阿拉齊（PavithraWanniarachchi）在去年曾公開食用一名巫師調製的魔藥，更贊同巫術和魔藥能成功防疫，並在眾目睽睽下喝下宣稱能免疫新冠肺炎的魔藥，不過事後被證實這款魔藥的成分只是蜂蜜和肉荳蔻糖漿。去年11月更接受神職人員指示，將一盆加持過的「聖水」倒入河中，認為如此一來就能終結疫情。

▲ 萬尼阿拉齊巫術和魔藥能成功防疫的說法。（PavithraWanniarachchi）曾公開贊同 （示意圖／翻攝自萬尼阿拉齊臉書）

該國醫生均指出，喝糖漿對抗疫情的說法並無任何科學根據，但配置魔藥的班達拉（Dhammika Bandara）仍宣稱這是印度教死亡女神迦梨（Kali）所告訴他配方，此事獲得廣泛報導後，民眾也紛紛湧入該部落只求能喝上一口魔藥，官方甚至將其批准為保健食品。

不過日前包含衛生部長萬尼阿拉齊等多名政界人物喝下糖漿後仍確診染疫，官方也在22日緊急批准使用阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）研發的疫苗授權，斯里蘭卡目前新冠肺炎確診56,863例、278人死亡。（編輯：楊智傑）