NBA／美國籃協將公布奧運候選名單 詹皇、Zion都在列
運動中心/綜合報導
2021-01-24 09:04:53
根據《美聯社》報導，美國籃協預計將在未來幾周內公布2021年東京奧運美國男籃的候選球員名單，除了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant等超級球星之外，Zion Williamson和Ja Morant等後起之秀也將會是徵召人選。
美國在2019年世界盃兵敗，當時外界認為徵召不力是他們最終恥辱般的在8強止步的重要原因。因此去年公布奧運名單時，陣容可說全是NBA的一時之選，包括：James、Durant、Stephen Curry、Damian Lillard、James Harden、Kyrie Irving等球星都在其中。據知情人士透露，這份新的奧運會候選名單將至少包括60名球員，除了去年入選的球員之外，還會增加包括Williamson、Morant、Trae Young、Duncan Robinson和Christian Wood等新星。James生涯已經4次參加奧運會，雖然外界認為本屆她可能會利用休賽季休息而婉拒參加，但這位聯盟當今的一人表示自己仍有可能選擇出戰，「至少不是0%的機率」。