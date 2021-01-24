NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／美國籃協將公布奧運候選名單　詹皇、Zion都在列

運動中心/綜合報導

2021-01-24 09:04:53

鵜鶘狀元Zion Williamson
▲鵜鶘狀元Zion Williamson。（圖／美聯社／達志影像）
根據《美聯社》報導，美國籃協預計將在未來幾周內公布2021年東京奧運美國男籃的候選球員名單，除了「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant等超級球星之外，Zion Williamson和Ja Morant等後起之秀也將會是徵召人選。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國在2019年世界盃兵敗，當時外界認為徵召不力是他們最終恥辱般的在8強止步的重要原因。因此去年公布奧運名單時，陣容可說全是NBA的一時之選，包括：James、Durant、Stephen Curry、Damian Lillard、James Harden、Kyrie Irving等球星都在其中。
據知情人士透露，這份新的奧運會候選名單將至少包括60名球員，除了去年入選的球員之外，還會增加包括Williamson、Morant、Trae Young、Duncan Robinson和Christian Wood等新星。
James生涯已經4次參加奧運會，雖然外界認為本屆她可能會利用休賽季休息而婉拒參加，但這位聯盟當今的一人表示自己仍有可能選擇出戰，「至少不是0%的機率」。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
70.49%29.51%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
61.6%38.4%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀