皮蛋豆腐要「攪拌」才好吃？他：發現新世界　網一看戰翻

「皮蛋豆腐」是吃清粥時的最佳配菜，也是小吃攤裡常見的小菜之一，而每個人的吃法都不盡相同，近日有網友就透露，自己日前點了皮蛋豆腐，一旁的客人教他要「攪拌」才好吃，沒想到他一攪竟發現新世界，從此吃皮蛋豆腐都會攪拌來吃。對此，兩派網友則戰翻。

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原PO在PTT女孩板以「吃皮蛋豆腐會攪拌嗎？」為題發文，他表示，自己之前吃傻瓜麵攤，他們的皮蛋豆腐是類似豆瓣醬的東西，旁邊的客人說要「攪爛才讚」，於是他就攪拌了，結果攪完得到一碗外表醜不啦嘰的東西，但吃了一口才「發現新世界」！從此吃皮蛋豆腐都會攪拌來吃，他並好奇「有人也是愛好者嗎？」

▲有網友透露，自己近日將皮蛋豆腐攪拌了，沒想到他一吃竟發現新世界。對此，兩派網友則戰翻。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友認為，皮蛋豆腐攪拌後雖然賣相不佳，但卻很美味。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，有人贊同原PO看法，直指「攪拌是皮蛋豆腐，不然根本是皮蛋和豆腐」、「一定要攪拌的啊！」 「攪拌！我家是加蒜蓉醬」、「必攪！攪爛才是真理！」、「那個醬！攪拌後超好吃！」

另也有人認為「攪拌是也好吃沒錯，但會像噴，我不吃噴. 布丁同理」、「不會，色香味才叫做料理」、「不會，我喜歡豆腐和皮蛋的味道很分明」、「不攪，咖哩飯、滷肉飯也不能」、「吃過一次覺得好可怕，軟爛黏膩感太重」。（編輯：許苡晴）