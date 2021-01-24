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馬雲捐阿里10％股權給浙江？螞蟻火速澄清疑為「自保」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-24 10:01:52｜2021-01-24 10:02:38

▲馬雲消失近3個月後，1月20日終於在視訊會議中再次露面。（圖／翻攝微博）
▲近日流傳馬雲捐出10%阿里巴巴股份的假消息，中國財經自媒體推測，這也有可能是集團公關策略的一環，或者馬雲試探中央意圖的自保行為。（圖／翻攝微博）
中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）創辦人馬雲（Jack Ma）消失2個多月後，1月20日終於透過視訊會議露面，消除投資人憂慮讓阿里巴巴、阿里系股價大漲，但中國央行（人民銀行）幾乎同時也出手管制支付平台。近日中國網路上流傳馬雲將其持有的阿里巴巴集團有限公司10%的股權無償劃轉給浙江省財政廳。但螞蟻集團立即表示該消息為謠傳，讓外界關注螞蟻或者是馬雲試圖在這波風浪中自保。
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綜合中國媒體報導，有消息指「螞蟻金融股份」發表公告，馬雲將其持有的公司控股股東阿里巴巴集團有限公司10%的股權無償劃轉給浙江省財政廳，以充實社保基金。螞蟻集團回應，此為假消息，馬雲自身持有的股票早已低於5%，不可能捐出「10%股份」。
▲（圖／翻攝自微博）
▲螞蟻出面澄清有關捐贈10%阿里巴巴股份的消息。（圖／翻攝自微博）
馬雲在1月20日透過視訊參與鄉村教師會議，當日直接刺激阿里股價大漲8%，市值直接增加近2000億港元，在港交所整體市值達到5兆7446億港元； 美國股市阿里巴巴當日收盤，上漲3.36%，總市值達6808.73億美元；其他「阿里系」也受到影響，阿里影業上漲3%、阿里健康上漲15%。

▲（圖／翻攝自網路）
▲馬雲現身後阿里巴巴、阿里系股票在港交所大漲。（圖／翻攝自網路）
但中國當局對阿里巴巴等網路科技公司的管制力道似乎仍在加大，繼加強反壟斷執法後，中國央行在馬雲現身同日出台新政策強化支付領域反壟斷，發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。中國業內人士分析正是衝著支付寶（Alipay）、螞蟻集團（Ant Group）、微信支付等公司而來。

螞蟻方面，1月15日中國央行副行長陳雨露在國新辦新聞發布會上表示，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。

中國自媒體《財經冷眼》分析，馬雲20日現身的影片可見他的肢體語言透露焦慮或緊張的情緒，表情管理也看起來更嚴肅，而中國央行的動作也很明顯是衝著馬雲，當然還有騰訊、微信其他巨頭。而捐出10%股份也有端倪，正常來說應該由阿里巴巴集團出面澄清，改由螞蟻出面頗有自保的意味。

《財經冷眼》指，還有一個可能是「捐10%的股票」和先前「馬雲出逃」的消息，都是阿里巴巴的公關策略。「馬雲出逃」、「股權被剝奪」的消息可能是一種向中央政府施壓的手段。現在中央希望螞蟻金服、阿里巴巴等科技公司完全聽從，馬雲這一步可能是：一、探測中央真正的意圖，同時捨財保命；二、馬雲其實知道中央想要自己的股份，放出消息讓中央無法行動，以此自保。
▲中國財經分析用戶在微博上分析有關馬雲捐贈10%股份的消息。（圖／翻攝自微博）
▲中國財經分析用戶在微博上分析有關馬雲捐贈10%股份的消息。（圖／翻攝自微博）
 
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