馬雲捐阿里10％股權給浙江？螞蟻火速澄清疑為「自保」

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馬雲在1月20日透過視訊參與鄉村教師會議，當日直接刺激阿里股價大漲8%，市值直接增加近2000億港元，在港交所整體市值達到5兆7446億港元； 美國股市阿里巴巴當日收盤，上漲3.36%，總市值達6808.73億美元；其他「阿里系」也受到影響，阿里影業上漲3%、阿里健康上漲15%。
但中國當局對阿里巴巴等網路科技公司的管制力道似乎仍在加大，繼加強反壟斷執法後，中國央行在馬雲現身同日出台新政策強化支付領域反壟斷，發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。中國業內人士分析正是衝著支付寶（Alipay）、螞蟻集團（Ant Group）、微信支付等公司而來。
螞蟻方面，1月15日中國央行副行長陳雨露在國新辦新聞發布會上表示，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。
中國自媒體《財經冷眼》分析，馬雲20日現身的影片可見他的肢體語言透露焦慮或緊張的情緒，表情管理也看起來更嚴肅，而中國央行的動作也很明顯是衝著馬雲，當然還有騰訊、微信其他巨頭。而捐出10%股份也有端倪，正常來說應該由阿里巴巴集團出面澄清，改由螞蟻出面頗有自保的意味。
《財經冷眼》指，還有一個可能是「捐10%的股票」和先前「馬雲出逃」的消息，都是阿里巴巴的公關策略。「馬雲出逃」、「股權被剝奪」的消息可能是一種向中央政府施壓的手段。現在中央希望螞蟻金服、阿里巴巴等科技公司完全聽從，馬雲這一步可能是：一、探測中央真正的意圖，同時捨財保命；二、馬雲其實知道中央想要自己的股份，放出消息讓中央無法行動，以此自保。