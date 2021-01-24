不懼「禁桃令」歧視！桃園立委打氣：我桃園人我驕傲

她1月19、20日曾到桃園市桃園區仲平黃昏市場購買晚餐。目前部桃院內感染案隔離人數攀升至967人，包括醫院403人、社區260人、回溯隔離304人，為疫情在一年前爆發至今最多。桃園地區立委不懼

打氣。

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選區在桃園區的國民黨立委萬美玲透過臉書表示，國防部要求官兵避免前往桃園，有些縣市可能擔心醫療資源不足下了避桃園令，傳出有保險公司的防疫險拒保桃園人，這陣子走到哪裡大家都問「你是桃園的喔⋯」。

萬美玲不懼歧視表示，「我是桃園人！驕傲的桃園人！」她指出，桃園部立醫院醫生護士一年來恪盡職守，擔負著全國最重要的防疫工作，爆發院內感染後，更多人擔心的是醫護人員的健康，送來了更多的物資，獻上更多的祝福。因疫調足跡被影響的餐廳老闆説，不怪任何人，因為他們如果知道自己確診也不會出來用餐，於是大批的桃園人挺桃園的店家。





萬美玲指出，確診者的足跡來到了仲平黃昏市場，顏秀錦里長說不要害怕，我們把每一個角落消毒做得更徹底，盡力協助每一位居家隔離者，絕不標籤化任何人任何場所。



