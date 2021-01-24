不懼「禁桃令」歧視！桃園立委打氣：我桃園人我驕傲

選區在桃園區的國民黨立委萬美玲透過臉書表示，國防部要求官兵避免前往桃園，有些縣市可能擔心醫療資源不足下了避桃園令，傳出有保險公司的防疫險拒保桃園人，這陣子走到哪裡大家都問「你是桃園的喔⋯」。
萬美玲不懼歧視表示，「我是桃園人！驕傲的桃園人！」她指出，桃園部立醫院醫生護士一年來恪盡職守，擔負著全國最重要的防疫工作，爆發院內感染後，更多人擔心的是醫護人員的健康，送來了更多的物資，獻上更多的祝福。因疫調足跡被影響的餐廳老闆説，不怪任何人，因為他們如果知道自己確診也不會出來用餐，於是大批的桃園人挺桃園的店家。
萬美玲指出，確診者的足跡來到了仲平黃昏市場，顏秀錦里長說不要害怕，我們把每一個角落消毒做得更徹底，盡力協助每一位居家隔離者，絕不標籤化任何人任何場所。
萬美玲指出，桃園市政府不論是衛生局、消防局、環保局、警察局及民政局，同仁們幾乎是24小時待命，沒有任何抱怨全力投入防疫工作。最後她再度強調，「我來自桃園！一個有愛有包容有關懷有責任的地方！」
在傳出確診者足跡曾到過後，仲平黃昏市場管理處表示，原本市場每3天消毒一次，昨(23)日起宣布改為每日消毒一次，今日上午會再度進行消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。