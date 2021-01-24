快訊／又有本土確診個案？陳時中下午2時召開記者會說明
記者顏真真/台北報導
2021-01-24 10:20:02
衛福部桃園醫院日前爆發醫院群聚感染，23日才又新增1例本土新冠肺炎確診病例，為案881的同住家人，而累計醫院群聚案至今隔離967人。不過，中央流行疫情指揮中心今（24）日上午再宣布，指揮官陳時中將於下午2時再召開臨時記者會，說明最新疫情及防疫作為等事宜，也讓人擔心是否又有本土確診個案發生。
指揮中心昨日才指出，衛福部桃園醫院群聚感染事件，目前居家隔離14日者共達987人，其中醫院相關共403人、社區相關共260人、回溯匡列者共304人，陳時中也坦言這數字是疫情爆發以來，目前指揮中心匡列最多人隔離的案件。根據指揮中心昨日統計，國內累計14萬3747例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含14萬0780例排除），其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。
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