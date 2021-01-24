他列舉不能對親友說的「9件事」　網見3點超認同：真的！

其實有些事情放心裡就好，無須告訴他人，就算是交情超好的朋友、感情甚深的家人也一樣。近日有網友就列舉了不能跟親朋好友說的「9件事」，結果許多網友看見「這3點」都超認同，認為真的不能與他人分享。

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原PO在PTT女孩板列了「關係再好，也不能對親朋好友說的九件事」，包括：1.自己的收入、2.自己的難處、3.自己身體的缺陷、4.自己以前做的錯事、5.自己的家事、6.其他人的壞話、7.自己獨到的見解和鑽研的技術、8.自己未來的打算計畫、9.跟其他友人談話內容。

原PO表示，以上是他在網路上看到的，大概是跟朋友嘻嘻哈哈可以，談一些利益相關的事情就傷感情了，他認為「現在人翻臉比翻書還快，十年、二十年老朋友都一樣，尤其是金錢的事情。」

▲網友在PTT列舉9件不能對親友說的事。（圖／翻攝自PTT）

而網友對於「1.自己的收入」、「6.其他人的壞話」、「9.跟其他友人談話內容」則深感認同，紛紛留言「6跟9真的不要，誰知道會不會被當閒話」、「不要有金錢借貸關係就好了吧！」、「個人是覺得高收入或投資賺錢，因為會遭忌」、「6、9我也不建議，跟人談天，只聊雙方就好，別講別人的事」、「金錢一定不行，不過能力一萬以下則看人借」。

另還有人直言「真正的朋友一定能體諒理解，除了牽扯利益或壞事」、「我嚴格遵守這九件事，所以沒什麼朋友」、「自己的難處不跟朋友講要怎麼自行吸收，好朋友不就拿來傾訴煩惱的嗎？」、「真的很多這樣的人，通常他們也沒什麼朋友，就願意講的那一個！」（編輯：許苡晴）