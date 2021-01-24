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擴大居家隔離範圍！鄭文燦：支持指揮中心決定

記者呂炯昌/桃園報導

2021-01-24 11:35:38｜2021-01-24 11:36:08

鄭文燦
▲衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚疫情，疫情指揮中心擴大居家隔離範圍，桃園市長鄭文燦表示支持。（資料照／記者呂炯昌攝）
衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚疫情，目前部桃院內感染案隔離人數攀升至967人，包括醫院403人、社區260人、回溯隔離304人，為一年前疫情爆發至今隔離人數最多。桃園市長鄭文燦今（24）日受訪表示，防疫視同作戰，支持中央流行疫情指揮中心擴大隔離的決定。
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鄭文燦今日上午前往中壢天晟醫院慰問醫護人員辛勞，並觀摩北部地區第一部鼻咽機器人採檢系統。鄭文燦在致詞勉勵時表示，天晟醫院是中壢區最大醫院，因為靠近部立桃園醫院，部桃醫療能量降載後會負擔起很大的角色，所以特地來醫院為醫護打氣。他指出，疫情指揮中心的擴大隔離政策，地方衛生單位也會來配合要求來執行，請大家放心。
媒體聯訪時，鄭文燦表示，衛生局要求週日病人較少時醫療院所要消毒，有確診者到過足幾點，一定會消毒，捷運站、車站等300多個公共場所每週至少要消毒一次。媒體追問隔離人數新高，鄭文燦表示，防疫要高標準，該做的隔離、該做的追蹤一定要徹底，疫調做完後由中央流行疫情指揮中心的防疫醫師依照專業來判斷，決定那些人需要隔離、哪些需要自主健康管理，每一個個案都要追蹤徹底。

鄭文燦強調，「防疫如同作戰！」作戰所設想都是最嚴格的狀況進行防疫，支持中央流行疫情指揮中心擴大居家隔離的範圍。他也宣布社區關懷據點停止供餐服務，漸少群聚，因為關懷據點很多都是老人，抵抗力比較弱，社會局今天已經通知停止供餐服務。

天晟醫療體系創辦人、國民黨不分區立委張育美表示，部桃減診之後，附近醫療院所病患都成長3到4成，都承接了許多壓力，在市長帶領下，桃園市的醫療院所都很團結，大家能一起「戰疫、抗疫」，相信不久就能戰勝疫情，她也感謝全國民眾對桃園疫情的關注，呼籲大家一起「挺醫護、挺桃園。」

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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