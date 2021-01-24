擴大居家隔離範圍！鄭文燦：支持指揮中心決定

衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚疫情，

目前部桃院內感染案隔離人數攀升至967人，包括醫院403人、社區260人、回溯隔離304人，為一年前疫情爆發至今隔離人數最多。桃園市長鄭文燦今（24）日受訪表示，防疫視同作戰，支持中央流行疫情指揮中心擴大隔離的決定。