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韓國瑜頻遭點名選黨、公職　黨內人士：有心人士刻意分化

記者丁上程/綜合報導

2021-01-24 11:22:00

▲韓國瑜
▲近日來頻頻傳出高雄市前市長韓國瑜，有意投入國民黨主席及2022年地方縣市首長選戰。對此國民黨內人士指出，是有心人刻意分化韓國瑜與國民黨。（資料照／記者郭俊暉攝）
前高雄市長、國民黨前總統候選人韓國瑜，近日頻頻傳出有意參選黨主席，或是投入地方縣市首長的聲音。也讓外界好奇，是否2018年韓國瑜當選高雄市長的「韓流」風潮即將再起？對此國民黨內人士評估，數次點名韓國瑜要選黨主席、選地方首長，多半是有心人士刻意操作刻意分化。
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黨內人士表示，韓國瑜從今年6月遭到罷免後，除了「中天關台」以外，幾乎沒有針對時政提出意見，「倘若他真有要續戰的可能，寫寫臉書罵罵民進黨，何樂而不為？」黨內人士說，「現在的韓國瑜很低調，現在的韓粉力道相較2018、2019也較為緩和，不過韓一旦搖旗起義，絕對是極具影響力的一股力量」。
該黨內人士強調，國民黨內部也很清楚，現在的韓國瑜，要單獨當選主席是有困難的，「但若是要特別支持誰，呼籲韓粉支持者投給特定人士，絕對會是大補丸，讓任何一個候選人都不能小看他。」黨內人士說，「這也是任何一個新競逐主席大位的人，不敢大肆批韓，甚至要盡量尊韓的原因。」不過該黨內人士也直言，現在的國民黨比任何時候都需要團結，「江懂、朱懂、連懂、韓更懂」。
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