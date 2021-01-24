P聯盟／攻城獅表現荒腔走板 球迷怒：乾脆讓綸總上來打
體育中心/綜合報導
2021-01-24 11:31:14
新竹攻城獅昨天的比賽在自家主場湧入了8168名球迷入場看球，然而卻難堪的以67:87慘敗給富邦勇士，雖說少了狠投和高國豪兩大後場主力，但是連罰球都投不進的離譜狀態，也讓許多網友批評打得「毫無士氣」，浪費觀眾買票的價值，不如讓總教練「Kobe綸」林冠綸上場算了。
攻城獅本場比賽登錄大洋將塔壁上場，然而選擇他也意味著要放棄狠投場均25.67分的火力，加上高國豪因傷缺陣，新竹一下子少了37分左右的分數，輸球其實並不讓人意外。不過讓人比較難接受的是球隊這場比賽糟糕的投籃手感，該場比賽他們三分線41投7中，命中率僅有17.1%，而且不少還是大空檔的出手機會，但都未能把握。
另外，球隊在罰球上的把握性也欠佳，富邦這場比賽的罰球25投16中，已經是很不好的表現了，但主場軍比這還要更差，整場19投僅6中，命中率是職業比賽罕見的31.6%。塔壁的8投5中，已經是攻城獅這場罰球最好的球員了。而看到支持的球隊如此表現，許多球迷也憤慨的表示，球隊完全沒有競爭意識，打球猶豫不決，乾脆讓林冠綸和陳志忠兩位教練團成員上場算了。