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熊熊被霸凌忍不下去了　暴走嗆酸民：想死你們可以去

娛樂中心／綜合報導

2021-01-24 11:48:43｜2021-01-24 11:52:06

▲熊熊發長文痛罵咒她死的網友。（圖／熊熊IG）
▲熊熊發長文痛罵咒她死的網友。（圖／熊熊IG）
「美胸尤物」熊熊（卓毓彤）去年深受負面新聞打擊，她展現極高的心理素質，勇敢挺過，但仍遮不住酸民及變態口無遮攔的嘴，終於決定不再隱忍的她，昨（23日）發長文怒嗆：「實在無法理解特別創帳號來罵人是有多閒！」
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▲熊熊人紅是非多，但她樂觀面對低潮。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊人紅是非多，但她樂觀面對低潮。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊身材姣好。（圖／熊熊IG）
▲熊熊被網路霸凌、性騷擾多年。（圖／熊熊IG）
熊熊表示，昨天收到2則私訊，內容分別為「你怎麼還不去死」、「你怎麼還沒死」，一點進去看發現又是假帳號，這幾天直播也遭很多沒禮貌的人留言狂酸，她當時喝了點酒，動怒直接回罵：「關你屁事？」
「這在我以前是不可能會做的」，熊熊說，她知道無須對這些連頭像也不敢放、不敢面對自己卻很會批評人的人生氣，但不代表自己活該被罵而不能反擊，「你們要在別的地方罵我，我無所謂，但你跑到我的版來罵，那我就是會刪除封鎖。」

熊熊直言，無法理解藝人為何要接受無理謾罵，「我們是傷害你們了嗎？還是做了什麼天理難容的事情？還是你們是生我們養我們的人？憑什麼連我們的生死你們都要決定？死不死到底關你啥事？」氣回：「在你沒死之前我都不會死的，我活的很好，不用你們擔心，想死你們自己可以去！」

從出道至今已被霸凌9年，熊熊表示，她心臟已經很強大，要黑粉不要再浪費力氣，同時不認同酸言使人成長這種話，「使我們成長的是自己堅強的心，還有支持我們的家人朋友粉絲，完全不是酸民好嗎？你們就只是有病要去看而已！」

熊熊最後撂話：「酸民拜拜，慢走不送，我現在是野生熊，不是什麼萌萌熊，請滾蛋！」（編輯：楊穎軒）

▲▼熊熊被網路霸凌、性騷擾多年。（圖／熊熊IG）
▲▼熊熊大動作反擊酸民。（圖／熊熊IG）
▲▼熊熊被網路霸凌、性騷擾多年。（圖／熊熊IG）
▲熊熊寫長文槓酸民。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊寫長文槓酸民。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊寫長文槓酸民。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊寫長文槓酸民。（圖／熊熊臉書）
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