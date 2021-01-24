批吳思瑤挺「廢除印花稅」 羅智強：斷北市1年49億財源
記者丁上程/綜合報導
2021-01-24 12:00:21
國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，因為反對萊豬進口，加上批評民進黨立委們毫無作為，日前也在臉書上發起罷免民進黨士林北投立委吳思瑤活動。羅智強今天（24日）上午也在「我+1」粉專上PO文抨擊吳思瑤，2019年行政院長蘇貞昌拋出廢除印花稅議題，將會讓台北市政府一年損失49億的稅收，吳思瑤竟然大誇蘇貞昌是「正向改革」，羅智強更直呼「台北市民和妳有仇嗎？」
羅智強表示，2019年9月12日蘇貞昌拋出廢除印花稅議題，「台北市一年損失稅收49億、10年就是490億。我強力反對、抨擊蘇貞昌為圖利財團打擊台北市財政，但大家知道吳思瑤當時怎麼說？」羅智強痛批，「她大誇蘇貞昌斷台北市一年49億財源是『正向改革』，要罵羅智強等護衛台北市財源的人是『無理反對』。」羅智強直言，最後蘇貞昌和吳思瑤知難而退，不敢廢除印花稅，「這就是羅智強的關心市政」。羅智強也再度向民眾喊話，先不講吳思瑤背叛台北市民的食安、護航萊豬，「單單吳思瑤想害台北市十年損失490億稅收這件事，吳思瑤就該被罷免490次。請問，這是什麼樣只有黨意，不顧民意的爛立委？」羅智強說，「台北市民是和吳思瑤有仇嗎？要餵台北市民吃台北市民不想吃的萊豬，還要燒掉台北市一年49億，10年490億的自主財源！吳思瑤，妳可以再離譜一點！2月1日，就要罷免妳！」