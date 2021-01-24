旅美貓熊遭虐待？中國獸醫：瘦骨嶙峋、經歷多次流產損傷

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綜合中國、美國媒體報導，雄性大熊貓「樂樂」和雌性大熊貓「丫丫」為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部分，丫丫和樂樂於2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，2013年到期後又延長了10年。
20日中國網友爆料租給孟菲斯動物園的兩隻貓熊身體狀況欠佳，體重下降，毛色看起來黯淡無光且精神抑鬱。爆料網友稱，貓熊只能吃「像掃把一樣」的竹竿，吃不到新鮮竹葉，且投放飼料時間不像其他美國其他動物園準時，飼料也疑似不夠新鮮，丫丫只看了兩眼就離開飼料堆。
另一個在網路上的影片可見，丫丫居住環境惡劣，有時會有排水孔堵塞、積水的問題。會繞著居住環境周邊走動、磨蹭玻璃牆，或是甩頭等嚴重刻板行為。對此，中國動物園協會工作人員回應稱，熊貓丫丫已22歲屬於老年，且一直患有皮膚病所以狀態不好。經溝通了解到竹子和居住場館沒有問題，目前會持續和孟菲斯動物園進行溝通。
貓熊疑似遭到虐待的事件持續延燒，孟菲斯動物園當天向《新華社》發表聲明中表示，美國動物園和水族館協會認證委員會負責人已對丫丫和樂樂的身體狀況進行全面評估，結果顯示，丫丫沒有營養不良或其他醫學問題。一直以來，丫丫都會出現毛髮季節性稀疏，其形象與公眾印像中胖乎乎、毛絨絨的大熊貓有所不同。丫丫性格很好，同樂樂、動物園工作人員以及訪客們都有快樂互動。
目前孟菲斯動物園暫時無法接受記者採訪，中國網友並未相信園方聲明，有網友找到2016年的資訊密西西比州立大學研究人員威廉斯（Candace Williams）和布朗（Ashli Brown）指，丫丫和樂樂患有「黏液樣慢性病」。可見，自從2016年丫丫和樂樂就患有胃部疾病，這些症狀會導致嚴重的消化系統疾病，例如結腸炎、潰瘍性腸病等。
更有網友引述獸醫見解，近期的影片中，丫丫明顯有蟎蟲皮膚病、從口腔牙齒狀態推斷患有貧血，推測腸胃功能也受到損傷，過去丫丫經歷過多次流產身體狀況肯定不好。然而動物園方卻沒有盡到照顧的責任，食物量嚴重不足，環境整潔欠佳，罔顧動物生命健康。