春節連假軍紀要求　國軍宣導：酒駕零容忍、防疫戴口罩

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國防部指出，「酒駕零容忍」是國軍重點要求工作，已將「拒絕酒測」視同酒駕行為，納入重懲列汰對象，並每月定期與交通部公路總局查詢核校酒駕案件，杜絕酒駕隱匿情形，各單位應持續活化宣教，將「絕不酒駕」觀念深植心中。
國防部強調，連假期間，官兵應避免深夜在外遊蕩或涉足舞廳、夜店等易接觸毒品的複雜場所，教育官兵新興毒品態樣，並於收假後，依「國軍特定人員濫用藥物尿液篩檢作業規定」實施驗尿作業，達到嚇阻效能。另外，年終、考績獎金及薪餉接續發放，幹部應灌輸官兵正確理財觀念，提醒牢記警政署「165反詐騙專線」，若接獲詐騙電話或訊息，應審慎反查，防範受騙上當。
國防部提醒，各級留守主官（管）、戰情及值日人員應堅守崗位，強化門禁查察、警監系統、阻絕設施及安全巡檢等作為，防範營區遭人侵入破壞、盜取軍品等情事，並綿密營區巡查，進而維護國軍整體榮譽，確保全體官兵平安過好年。
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