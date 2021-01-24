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春節連假軍紀要求　國軍宣導：酒駕零容忍、防疫戴口罩

記者呂炯昌/綜合報導

2021-01-24 12:53:54｜2021-01-24 12:54:11

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▲防疫視同作戰，國防部宣導官兵農曆春節連假落實肥皂勤洗手、戴口罩的防疫要求，降低染疫風險。（圖／軍聞社提供）
為使即將到來的農曆春節連續假期安全無虞，國防部要求各單位應加強宣導「國軍110年春節暨228連續假期」軍紀安全要求事項，包括酒駕零容忍、落實肥皂勤洗手及佩戴口罩的防疫要求，降低染疫風險。
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國防部表示，為因應疫情險峻且逢連續假期，國人規劃外出旅遊頻次增加，各單位應於連假前舉辦「軍紀安全維護座談會」及行車安全教育，強化防衛駕駛、行車安全觀念。與家人外出旅遊，應注意室內1.5公尺及室外1公尺社交安全距離，落實肥皂勤洗手及佩戴口罩的防疫要求，降低染疫風險。
國防部指出，「酒駕零容忍」是國軍重點要求工作，已將「拒絕酒測」視同酒駕行為，納入重懲列汰對象，並每月定期與交通部公路總局查詢核校酒駕案件，杜絕酒駕隱匿情形，各單位應持續活化宣教，將「絕不酒駕」觀念深植心中。

國防部強調，連假期間，官兵應避免深夜在外遊蕩或涉足舞廳、夜店等易接觸毒品的複雜場所，教育官兵新興毒品態樣，並於收假後，依「國軍特定人員濫用藥物尿液篩檢作業規定」實施驗尿作業，達到嚇阻效能。另外，年終、考績獎金及薪餉接續發放，幹部應灌輸官兵正確理財觀念，提醒牢記警政署「165反詐騙專線」，若接獲詐騙電話或訊息，應審慎反查，防範受騙上當。

國防部提醒，各級留守主官（管）、戰情及值日人員應堅守崗位，強化門禁查察、警監系統、阻絕設施及安全巡檢等作為，防範營區遭人侵入破壞、盜取軍品等情事，並綿密營區巡查，進而維護國軍整體榮譽，確保全體官兵平安過好年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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