台中市車禍死亡六都最高　市府：全面檢討診斷改善

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議員賴佳微表示，針對交通道安改善，這兩年已經不斷的發新聞、寫臉書、甚至在交通部門的質詢都一再苦口婆心的提醒市府，再不拿出辦法，台中市會變成行車最不安全的城市。想不到109全年度的警政統計出來，台中真的成為A1類車禍死亡數最高的城市。而上次台中市是全台車禍死亡數最高的城市已經要追溯到15年前，面對這樣不光彩的數據，卻從來不見盧秀燕市長出來做重大宣示，甚至被踢爆市長參加道安會報的次數都寥寥可數。
江肇國表示，台中市交通事故A1類的變化趨勢過去幾年跟高雄很相似。林佳龍以及陳菊市長任內皆致力設法降低車禍死亡人數，分別在104至107年，台中市單年從120人降至93人；高雄市則是從175人降至130人。但在韓國瑜執政一年半的高雄，108年年度死亡人數居然衝到200人，盧秀燕執政的台中也翻倍來到188人。
江肇國指出，陳其邁於去年8月接任市長後，立即指示高雄要「全面落實防制作為，共同降低交通事故發生」，讓高雄的死亡人數相較前一年至少持平。但台中市109年死亡人數卻持續增加，突破近八年新高，超過高雄的200人。陳其邁新官上任大刀闊斧改善高雄交通，難道台中的盧市長執政才滿兩年，已出現疲態而放任交通傷亡數據飆高嗎？
議員表示，台中市交通局每年編列1,000萬改善易肇事地點、6,500萬改善或修復交通號誌，鉅額花費卻還呈現出驚人的死亡人數，除了用路人自身的交通習慣，更仰賴交通局完善的規劃，而現今市府的「人本交通」「智慧交控」恐怕淪為口號，若交通局只是將改善當作口號喊，那死亡人數恐怕只會無止盡上升。
警察局指出，市府今年起將推動多項策進作為，包括台61線及向上路段區間測速預計2月正式執法，三民、五權、崇德、錦南街口多功能違規偵測系統與烏日高鐵違規停車科技執法等將於今年啟用，24小時不間斷偵測違規，預防交通事故。針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，邀集相關單位會勘，並召開「A1類交通事故防制與處理會議」，由點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。