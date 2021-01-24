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當《叱咤風雲》遇見《角頭》　2派人馬「尬」起來了！

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-24 14:28:52

▲《叱咤風雲》和《角頭—浪流連》演員，在高鐵相遇。（圖／創映電影、量能影業提供）
▲《叱咤風雲》和《角頭—浪流連》演員，在高鐵相遇。（圖／創映電影、量能影業提供）
電影《叱咤風雲》南下宣傳，巧遇賀歲檔《角頭—浪流連》劇組宣傳，《角頭—浪流連》監製張威縯，曾包場力挺《叱咤風雲》，演員們也非常有義氣的為兩邊打氣，還搬出電影《叱咤風雲》中最經典、象徵團隊合作精神的團體戰術「彈弓戰術」，比喻兩邊互相打氣能衝得更高更遠。
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范逸臣也笑說：「遇到黑道不打架改打氣，2個劇組同時為新電影宣傳，覺得很感恩也開心，在這疫情期間，台灣的朋友還可以進戲院觀賞電影，真的很幸福，期待我們的電影《叱咤風雲》跟《角頭》的新電影，在2021年都能有好成績，大家一起加油。」高英軒則表示：「有種找到隊友的感覺，可以無縫在2邊滑行，未來的戰場有著落了！」

▲昆凌（前排右二）宣傳時，遇到真正的女性賽車手。（圖／創映電影、量能影業提供）
▲昆凌（前排右二）宣傳時，遇到真正的女性賽車手。（圖／創映電影、量能影業提供）
此外，有不少得知《叱咤風雲》南部宣傳行程的粉絲，從高鐵左營站便一路緊跟，只為一睹演員風采。當昆凌在高雄做映前致意和映後座談時，還有一位女性拉利賽車手，特別著整套賽車服追星。

▲曹佑寧（前排中）深受女性觀眾喜愛。（圖／創映電影、量能影業提供）
▲曹佑寧（前排中）深受女性觀眾喜愛。（圖／創映電影、量能影業提供）
另一邊，與曹佑寧一起跑台南的製片人彭小刀則笑說：「台南觀眾很熱情，大家反應都很好、問題踴躍，還遇到一個真正有賽車經驗的觀眾，想知道劇情裡面的撞車是怎麼拍的，我坦白說都是真的撞，那個有賽車背景的觀眾就開玩笑說，我們怎麼那麼浪費錢。」《叱咤風雲》上映中。
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