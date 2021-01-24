疫情升溫人心惶惶 南天宮首發「福氣箱」安民心呷平安

疫情持續延燒，各行各業受影響，台中市南天宮寒冬送暖，今天在廣場發放一千份「歲歲平安福氣箱」，希望給大家呷平安，過好年。等候領取人潮大排長龍，76歲黃姓阿嬤搶第一，足足等了4個小時拿到福氣箱後，阿嬤進廟向關聖帝君膜拜感謝，希望獲得神明加持的福氣箱，帶給全家福氣過好年

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▲76歲阿嬤等候4小時搶第一，拿到福氣箱感謝關聖帝君，祈求福氣箱帶給全家福氣過好年。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

× ▲76歲阿嬤等候4小時搶第一，拿到福氣箱感謝關聖帝君，祈求福氣箱帶給全家福氣過好年。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

南天宮主委吳光雄表示，過去一年受疫情衝擊，景氣低迷，不少人失業，民生經濟受影響。經他向關聖帝君擲筊請示，獲得農曆春節前發送1000份「歲歲平安福氣箱」指示，箱內有平安米、麵、米粉、麥片等民生物資，全面開放民眾排隊領取，要讓大家呷平安、討吉利，迎接新的一年。



▲南天宮首發福氣箱，希望在疫情延燒之際，讓民眾呷平安討吉利過好年，前來領取民眾大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

× ▲南天宮首發福氣箱，希望在疫情延燒之際，讓民眾呷平安討吉利過好年，前來領取民眾大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

台中南天宮長年佈施白米、送愛到偏鄉關懷弱勢學童、低收入戶等真正需要幫助的人。因為疫情持續發燒，首次發放福氣箱討吉利。由於事先在社區大街小巷、網路宣傳，聞訊趕來「領福氣」民眾大排長龍，廟方動用志工宣導戴口罩、量體溫，防疫嚴謹。





市議員李中說，今年疫情嚴峻，希望大家平安過好年，他呼籲信眾祈求關聖帝君庇佑平安，也必須做好防疫措施。



▲南天宮強力宣導防疫措施，呼籲全民配合中央防疫措施，一定能保健康，共度難關。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

× ▲南天宮強力宣導防疫措施，呼籲全民配合中央防疫措施，一定能保健康，共度難關。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.24)

南天宮主要供奉關聖帝君，為商界尊崇的驅邪招財守護神，有「武財神」稱譽，信眾認為可招財並助事業發達，因此，每年除夕夜發放錢母及大年初一發龍銀，總是吸引如潮信眾爭搶，希望討吉利保平安。廟方表示，今年疫情升溫，延續多年的除夕及大年初一到初三發錢母及龍銀活動一律取消，不過個別入廟拜拜民眾，依舊可獲贈錢母及龍銀 。