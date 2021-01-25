把「罵小孩」聲音帶進電影！黃小柔抓狂了

動畫電影《諾亞方舟大冒險》公布中文配音陣容，除了網羅多位台灣資深配音員，也邀請到藝人黃小柔，擔任片中主角母親「海柔」的配音，

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黃小柔表示，自己出道前曾擔任剪接和配音工作，

▲▼黃小柔（上圖）為了配音《諾亞方舟大冒險》，相當緊張。（圖／本萃電影）

除了事前做好充足功課，黃小柔坦言片中角色「海柔」的遭遇，

在現實生活中是3寶媽的她，