把「罵小孩」聲音帶進電影！黃小柔抓狂了
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-25 09:00:00
動畫電影《諾亞方舟大冒險》公布中文配音陣容，除了網羅多位台灣資深配音員，也邀請到藝人黃小柔，擔任片中主角母親「海柔」的配音，提到配音過程，她笑言「有把家裡罵小孩的聲音，帶進電影裡」，但聽完之後，卻發願要學習當個高EQ媽媽。
黃小柔表示，自己出道前曾擔任剪接和配音工作，並參與過多部電視動畫的預告剪輯和配音，沒想到事隔多年能再和配音結緣，「我的婆婆是位非常資深的配音員，因此我夫家那邊的親戚說話，聽起來都非常專業！」她透露自己配音前一晚，其實緊張到睡不著覺，幸虧正式配音過程相當順利，她笑說除了角色個性和自己相像外，老公配音前給了自己不少建議，幫助很大。除了事前做好充足功課，黃小柔坦言片中角色「海柔」的遭遇，就像自己面對家中孩子，調皮搗蛋時會做出的反應，「所以我把自己家裡常講的一些話和語氣，放進電影裡，不過真正的我面對這種情況時，應該會更加咆哮和抓狂吧！」
在現實生活中是3寶媽的她，敬佩片中的貍狼媽媽海柔，面對2個孩子能心平氣和，用耐心跟他們溝通，「我覺得我要學著說話慢一點，在當媽媽這個角色上，我還需要稍微再學習一下。」