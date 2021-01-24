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吉林通化成「疫情重災區」緊急封城　居民面臨斷糧危機

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-24 14:52:01

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國吉林省通化市疫情升溫，當第一線醫護人員在篩檢工作過程中體力不支暈倒；當地居民因為封城封戶必須透過繩索傳遞物資。（圖／翻攝自微博）
中國境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，昨（23）日通報新增65例確診、82例無症狀感染者，分布在黑龍江、吉林、河北、上海、北京、廣東共6個省份。由於疫情傳播迅速，吉林省通化市緊急封城，今（24）日網路上傳出許多消息指，疫情重災區的通化市民物資配送延誤，大批民眾面臨斷糧危機，一線防疫人員更是因為人手不足，已不眠不休工作數日。
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綜合中國媒體報導，吉林省昨日新增22例確診、29例無症狀感染者，至23日吉林省累計206例確診、119例無症狀感染者，其中通化市分別佔140例確診、100例無症狀染者。有網友在微博上指出，吉林通化市轄區非常小，人口僅36萬無症狀加上確診者卻多達219人，當局防控疫情緊急封城封戶，導致全市陷入停擺。
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國吉林省通化市疫情惡化，當地緊急封城防控，許多民眾措手不及，沒有時間儲備糧食。（圖／翻攝自微博）
然而由於突然封城，快遞服務也暫時停止，社區的物資配送速度又跟不上，許多民眾面臨斷糧斷菜的危機，老人用藥、嬰兒用品或奶粉也陷入窘境，人民基本生活無法得到保障。目前，吉林省官方提供的網路、電話物資配送渠道都嚴重超出負荷、忙線，不會網路購物的老人家處境更加危機。

▲（圖／翻攝自微博）
▲吉林省居民透過繩子傳遞物資。（圖／翻攝自微博）
由於吉林省、通化市的存在感較低，相關話題在網路上沒有受到關注，但事實上自22日起，通化市的疫情就明顯加劇，單日新增感染者超過黑龍江，病例在轄區內的密度也較高，被形容是「全國最重的重災區」而且還是城市重災區。中國網友指出，通化市的問題不是「物資不足」而是發送物資的人手不夠，許多基層工作人員都不眠不休連續工作數日，但仍然杯水車薪，希望有關部門聽到通化人民需要幫助的呼救。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國吉林省通化市疫情嚴重，但在社群上的關注度卻不及娛樂新聞。（圖／翻攝自微博）
中國官媒《人民日報》對通化市疫情的相關報導討論區，中國網友紛紛留言，其中一人住在被列為「高風險地區」的通化市東昌區，當地很多人家根本吃不上飯，防疫人員人手不足根本無法及時配送物資；有人吐槽，分發物資的通告發了好幾天卻沒有落實，簡直是在欺騙社會；一名網友爆料，通化市已經管控13天，家中還有2個孩子，糧食卻只剩下一個蘋果。

一位通化市居民表示，由於封城突然，許多人沒有時間採買，透過網路訂購的貨物下單2天卻仍沒有收到，困在家中非常無助；通化市居民表示，現在面臨被迫自生自滅的情況，能夠理解武漢人民當時的境地，真的是叫天天不應、叫地地不靈。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在官媒報導下的回應。（圖／翻攝自微博）
對此，吉林通化市副市長蔣海燕今（24）日回應，就目前市民生活物資配送不及時不到位，給大家生活帶來很大不便的問題，代表市委市政府表達歉意。目前，通化已有800多名志願者全力配送物資，將盡最大努力提升配送能力，補上市民生活物資供應。

▲（圖／翻攝自微博）
▲吉林省通化市今日召開新聞發佈會，表示將改進分發物資的能力。（圖／翻攝自微博）
 
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