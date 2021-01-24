吉林通化成「疫情重災區」緊急封城　居民面臨斷糧危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而由於突然封城，快遞服務也暫時停止，社區的物資配送速度又跟不上，許多民眾面臨斷糧斷菜的危機，老人用藥、嬰兒用品或奶粉也陷入窘境，人民基本生活無法得到保障。目前，吉林省官方提供的網路、電話物資配送渠道都嚴重超出負荷、忙線，不會網路購物的老人家處境更加危機。
由於吉林省、通化市的存在感較低，相關話題在網路上沒有受到關注，但事實上自22日起，通化市的疫情就明顯加劇，單日新增感染者超過黑龍江，病例在轄區內的密度也較高，被形容是「全國最重的重災區」而且還是城市重災區。中國網友指出，通化市的問題不是「物資不足」而是發送物資的人手不夠，許多基層工作人員都不眠不休連續工作數日，但仍然杯水車薪，希望有關部門聽到通化人民需要幫助的呼救。
中國官媒《人民日報》對通化市疫情的相關報導討論區，中國網友紛紛留言，其中一人住在被列為「高風險地區」的通化市東昌區，當地很多人家根本吃不上飯，防疫人員人手不足根本無法及時配送物資；有人吐槽，分發物資的通告發了好幾天卻沒有落實，簡直是在欺騙社會；一名網友爆料，通化市已經管控13天，家中還有2個孩子，糧食卻只剩下一個蘋果。
一位通化市居民表示，由於封城突然，許多人沒有時間採買，透過網路訂購的貨物下單2天卻仍沒有收到，困在家中非常無助；通化市居民表示，現在面臨被迫自生自滅的情況，能夠理解武漢人民當時的境地，真的是叫天天不應、叫地地不靈。
對此，吉林通化市副市長蔣海燕今（24）日回應，就目前市民生活物資配送不及時不到位，給大家生活帶來很大不便的問題，代表市委市政府表達歉意。目前，通化已有800多名志願者全力配送物資，將盡最大努力提升配送能力，補上市民生活物資供應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。