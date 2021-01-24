感染源仍不明！部桃綠區出院病人確診 曾打球、外出用餐
記者顏真真/台北報導
2021-01-24 16:05:26｜2021-01-24 17:43:47
衛福部桃園醫院群聚感染再擴大，中央流行疫情指揮中心今（24）日再公布新增2例本土新冠肺炎確診病例，1人為該院出院病患（案889），還是列為低風險管理的「綠區」12A病患，如今升級為「紅區」，並召回相關醫護人員，另1人為案889的同住家人（案890），目前案889感染源還未釐清，還在疫調中，社區足跡也還在了解中。不過，指揮官陳時中透露，初步了解在可能傳染期間，有與好朋友打兵乓球及外出吃飯2次，只是時間點還要再確定。
陳時中指出，案889與案890發病日初步判定1月20日，案889是12A的病患，案890為其同住家人，疫調正在進行中。但因12A本來列在綠區，12A所有醫護之前也採檢過，採檢結果工作人員都是陰性，但因案889確診，因此12A醫護人員全部召回再採檢，結果還沒出來，同時12A也升級為紅區，相關出院病人都以紅區標準來執行。也因為今日又新增確診個案，目前包括12A、12B及10A都由綠區升級為紅區，而累計部桃群聚事件的居家隔離人數也增至1301人，其中醫院有445人，社區有266人，回溯居家隔離人數也增至590人。
至於案889及案890的活動足跡，陳時中僅透露有與好朋友打兵乓球及外出吃過2次吃飯，時間點還要再確定。不過，陳時中也提到，案899在醫院內從哪裡感染的還要釐清，而社區和醫院的感染分為兩個層次，一是社區是不是有不明感染源，只是目前還沒有這樣的假設，還沒有證據；二則是院內是否有不明感染源，若不能釐清案889的感染途徑，就會著手進行醫院內的血清檢查。
此外，今日指揮中心再公布案882在公共場活動更詳細的時間足亦，1月19日約下午4點40分至5點10分在桃園仲平黃昏市場，1月20日下午約4點至4點20分在桃園仲平黃昏市場，指揮中心也提醒，曾出入相關場所眾應自主健康管理，若於2月3日出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴口罩，並盡速就近指定社區採檢院所就醫。陳時中也強調，這波疫情目前沒有放鬆本錢，在2月4日之前絕對是緊繃狀態，持續觀察疫情變化，目前桃園醫院院內感染狀況沒有繼續，但社區疫情發展有待觀察。