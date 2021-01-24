黃捷是並肩作戰夥伴　何權峰︰報復罷免受害的是鳳山人

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國民黨鳳山區4位市議員，昨天都現身罷捷大遊行；民進黨民代也陸續挺身為黃捷送暖，三民區議員何權峰今天也在臉書PO文表示，做為三民區的議員，一直以來努力為三民區的朋友來服務、打拼，為三民區爭取更多建設。此外，也用心致力推動讓高雄更好的政策，黃捷也是為此，而一起並肩作戰的好夥伴。
何權峰強調，許多在罷韓時願意站出來表達市民心聲的民代，都是被報復性罷免的對象。而在高雄，黃捷是面臨報復性罷免的第一位，後面，還有其他的議員夥伴，要面臨報復性罷免的挑戰。
何權峰也指出，在高雄的各選區劃分中，每44,049人分配一席議員席次，而鳳山區和三民區一樣，都擁有8席議員，也是擁有最多議員席次的兩個選區。鳳山、三民都是8席議員，是市民以票票等值的價值所選出，但依地方制度法第81條第1項規定，如果情緒性的報復性罷免若成功，在議員所遺任期不足2年的前提下，且高雄市議會議員缺額未達總名額二分之一，將不再進行議員的補選。
何權峰也向鳳山的市民朋友呼籲，這樣的報復性罷免，不只是罷免掉一個議員而已，而是罷免掉了鳳山人屬於你們自己的權利，接下來的一年，鳳山恐將只剩下七席議員的席次。
何權峰認為，全體鳳山人的權利，也將被少數人的仇恨煽動、報復動員所侵害，相信這不是鳳山人、也不是高雄人所樂見，這樣的報復性罷免，更不是台灣人所樂見的。