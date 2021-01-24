謝絕朱立倫外甥拜年 吳宗憲省紅包：女兒真是賠錢貨
記者羅凌筠/台北報導
2021-01-24 16:35:56｜2021-01-24 16:36:15
吳宗憲、Sandy《小明星大跟班》邁向開播5周年，今（24日）兩人出席慶祝記者會，Sandy二妹Vivian將要嫁作人妻，Sandy說今年過年二妹還會留在家過年，準新郎、朱立倫外甥Wilson可會上門拜年？吳宗憲說：「簡訊拜年就可以，來拜年我們還要給紅包，女兒真是賠錢貨。」Sandy趕緊制止吳宗憲：「不要表現出這麼排斥的樣子。」
談到5周年心情，吳宗憲表示：「很開心跟女兒一起工作，還拿1座金鐘獎，我隨時交棒。」薪資會不會漲？吳宗憲打趣說：「5年來每天都在談。」接著正經道：「我都說上了台就不要考慮今天賺多少，永遠把自己當新人，根本沒時間花錢。」而日前Sandy罕見吐露負能量心聲：「怎麼做都做不好啊」、「你爛透了還想被選擇啊」，今受訪表示：「女生周期很恐怖，遇到姨媽來一下子就爆炸了。」收拾心情過後已經沒事。近來華晨宇未婚生女震撼演藝圈，吳宗憲自居「學長」說：「真心扛下責任就可以，他唱歌那麼棒，看他表演就好，有家庭有小孩有什麼問題？時代老早不一樣，女神卡卡如果懷孕生子，不知道父親是誰，這也是喜事，很多人生不出來，不用代理孕母直接生，多開心，恭喜！」