身處綠區病房也確診！前台大醫看「案889」嘆：真的不妙

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對此，前台大感染科醫師林氏璧則坦言，「部桃的感染範圍比我們想像中大，又多了一個新的病房出現案例。這很不妙，真的不妙。對，我頭皮又麻了起來。如同我之前所說如果都在匡列之內的話會比較安心，但現在又多了個之前沒有的病房有案例，如同我在越南看護一案時的反應，多出一個病房就代表之前疫調有其極限，在部桃內感染的範圍比我們一開始想的大。這兩人之前完全沒有被篩檢過，因為12A病房被界定為綠區」。
林氏璧繼續說，「更令人擔心的是，案889住部桃的時間是在1月8日至11日，離現在已經有點遠了。目前正在疫調中，這兩人可傳染日大概都是18日開始，希望他們沒有暴露太多人。但我更擔心的是如果8~11日當時12A病房是汙染的，那到現在再去召回當時一採陰性的醫護人員，還有當時住院的病人，可能會抓到更多案例。且離現在已經快兩週，有可能已經散到家人甚至社區了」。
最後他也呼籲大家，「口罩繼續戴好戴滿，盡量避免群聚，繼續執行秋冬專案，別碰眼口鼻勤洗手」。（編輯：潘毅）
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