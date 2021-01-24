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身處綠區病房也確診！前台大醫看「案889」嘆：真的不妙

編輯中心/綜合報導

2021-01-24 16:44:34

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，近期發生新冠病毒群聚感染事件。（示意圖／記者李春台攝,2020.1.19）
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增2例本土新冠肺炎確診，為部立桃園醫院出院病患（案889）與同住家人（案890）。不過案889原本是「綠區」12A的病患，前台大感染科醫師林氏璧也不禁表示：「又多了一個新的病房出現案例。這很不妙，真的不妙」。
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指揮官陳時中指出，案889與案890在1月20日開始出現發冷、疲倦等症狀，並於24日確診。案889是12A的病患，案890為其同住家人，疫調仍在進行中，但因12A本來列在綠區，12A所有醫護之前也採檢過，採檢結果工作人員都是陰性。不過因為此次案889確診，因此12A醫護人員將全部召回再採檢，結果還沒出來，同時12A也升為「紅區」，相關出院病人都以紅區標準來執行。
▲前台大感染科醫師林氏璧則坦言，「部桃的感染範圍比我們想像中大，又多了一個新的病房出現案例。這很不妙」。（圖／翻攝前台大感染科醫師林氏璧臉書）
▲前台大感染科醫師林氏璧則坦言，「部桃的感染範圍比我們想像中大，又多了一個新的病房出現案例。這很不妙」。（圖／翻攝前台大感染科醫師林氏璧臉書）
對此，前台大感染科醫師林氏璧則坦言，「部桃的感染範圍比我們想像中大，又多了一個新的病房出現案例。這很不妙，真的不妙。對，我頭皮又麻了起來。如同我之前所說如果都在匡列之內的話會比較安心，但現在又多了個之前沒有的病房有案例，如同我在越南看護一案時的反應，多出一個病房就代表之前疫調有其極限，在部桃內感染的範圍比我們一開始想的大。這兩人之前完全沒有被篩檢過，因為12A病房被界定為綠區」。

林氏璧繼續說，「更令人擔心的是，案889住部桃的時間是在1月8日至11日，離現在已經有點遠了。目前正在疫調中，這兩人可傳染日大概都是18日開始，希望他們沒有暴露太多人。但我更擔心的是如果8~11日當時12A病房是汙染的，那到現在再去召回當時一採陰性的醫護人員，還有當時住院的病人，可能會抓到更多案例。且離現在已經快兩週，有可能已經散到家人甚至社區了」。

最後他也呼籲大家，「口罩繼續戴好戴滿，盡量避免群聚，繼續執行秋冬專案，別碰眼口鼻勤洗手」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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