部桃群聚5千人要隔離！買防疫保單賠不賠？這是關鍵

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但也因為綠區病房已淪陷，為避免群聚感染擴大，指揮中心指揮官陳時中晚間再宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。
陳時中並表示，雖然目前人數還沒辦法確定，但「陪病者」與「同住者」都需要列入居家隔離，初步估計將會有5000人需要居家隔離。
由於需要被隔離人數一下增至5千人，也讓目前在市場賣翻天的「防疫保單」再度受到注意，尤其台產的強調年保費500元只要收到隔離通知就可獲得10萬元理賠，只是對於將收到隔離通知的這些人，若有買這張保單是否有理賠？恐怕要看台產是否已受理你的保單。
產險業高層指出，若依照保險業慣例，公司只要受理了，即核保人員在要保書上蓋章，就算還沒有完成資料建檔等程序，發生意外還是會理賠，也因此，你的保單能不能理賠？就看保險公司有沒有受理你的保單，即在要保書上蓋了章，有蓋章就算是受理了。
至於在指揮中心宣布之前就已送件，但還沒送到台產，明日台產還會不會受理？可能就要看台產的處置。不過，產險業者也提醒，由於指揮中心已宣布今日起三類人也要居家隔離，只是通知書可能會晚點接到，此時若再去投保是沒有用。
也由於部桃群聚感染擴大，勢必也引發國人對疫情的擔憂，產險業高層也不諱言，恐怕會有更多人想要買防疫保單，明日可能會有更多人去台產排隊買保單，因此不排除台產會再提前停售的可能。
不過，產險業者也提到，他們也不懂既然台產上周五就宣布要停售，為何不立即停售，尤其明明那時部桃群聚感染已擴大，不可控的風險提高，若是他們公司一定會馬上停售。不會讓公司陷入風險之中。
雖然從產險同業角度來看，台產賣這張防疫保單，在疫情持續擴大之下，確實面臨很大的風險，相信這也是台產來說也是始料未及，但產險業高層也坦言，若就消費者來看，這張保單確實很誘人，就連他也被家人一直念怎麼不去買防疫保單，讓他相當無奈。
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