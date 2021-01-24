參訪電競產業後深感世代差異 謝金河：應以年輕人為師
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-24 18:21:32｜2021-01-24 18:22:12
財信傳媒集團董事長謝金河近日前往參訪華碩、宏碁、圓剛、圓展等6家企業以電競產業為主題的發展後，今（24）日他有感而發，在臉書上「以年輕人為師」為題，寫下在世代落差下，年輕人可能才是站在浪頭上的導師，建議年紀大的人可以多交年輕朋友，並且向年輕人學習。
謝金河說，在上週參訪華碩、宏碁、圓剛、圓展、安力及動力等6家企業的電競產業主題時，充分感受到世代的落差真的很大，他表示，他們常在講世代落差，這些年電競成為熱門話題，甚至電競比賽將列入奧運項目，電競的產值愈來愈大，像宏碁一年創造600億元營收，華碩可能上千億元，這些年像曜越，微星，技嘉等都因為電競業績大幅增加，股價也因而大漲。整個遊戲產業，包括手遊，Pc電競，或各種平台的遊戲產品都非常火紅，甚至電競直播主，電競網紅都成了高收入的熱門行業。謝金河也說，最近如果大家看電視，經常會看到廣告時段很長的遊戲產品。而對於像我這樣的老世代，沒有玩過手遊或電競的人，實在很難感受到電競產業箇中奧妙。
謝金河舉例，老世代的人喜歡金融股，資產股，新世代的喜歡科技股，虛擬產業，老世代把東西買回家吃，新世代叫外賣，老世代叫計程車，新世代用Uber叫車等，時代往前推進、世界向前奔馳，很多年輕人喜歡的新鮮事，沒多久就變成新時代的主流。謝金河最後指出，人會老去，但年輕人可能才是站在浪頭上的導師，他建議年紀大的人也許要多交年輕朋友，並且要向年輕人學習，以年輕人為師。有網友在底下回應稱對此番話有同感，因為「常聽長輩說 現在年輕人怕吃苦，一代不如一代。可是我們的世界，一代比一代進步」。