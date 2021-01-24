部桃全列警戒！3類人即刻起禁止外出 將隔離近5千人
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-24 18:41:23｜2021-01-24 21:42:39
為避免部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。
陳時中表示，目前人數還沒辦法確定，不過「陪病者」與「同住者」都需要列入居家隔離，初步估計將會有5000人需要居家隔離。指揮中心也說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知；自今晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。