部桃染疫隔離數恐破5000人 蘇貞昌：最快速度擴大防護網
記者呂炯昌/桃園報導
2021-01-24 19:49:17｜2021-01-24 19:51:06
衛生福利部立桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，原本低風險的綠區病房今（24）日出現源頭待查的2確診病例，為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者與同住家人，大約5000人。行政院表示，警政與民政系統全力支援後續的疫調與通知，在最快的速度下來完成這個擴大防護網。
行政院表示，稍早在政院召開防疫會議，院長蘇貞昌與防疫指揮中心陳時中指揮官、專家會議張上淳召集人，會同經濟部、內政部、交通部、警政署、疾管署，就專家小組的意見作成結論，蘇貞昌會後也致電蔡英文總統，報告相關決議，包括由指揮中心回溯接觸者，增列居家隔離的對象範圍、由警政與民政系統全力支援後續的疫調與通知，在最快的速度下來完成這個擴大防護網。蘇貞昌也親自聯繫桃園市鄭文燦市長，鄭文燦向他表示市政府將全力配合指揮中心，在中央與地方的合作下，提供所有防疫人員和隔離檢疫者最大的協助。行政院強調，會持續用最大的力量來守護國人，也請國人同胞給予防疫國家隊最大的支持。
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