反萊豬、公投綁大選皆破25萬份連署 國民黨：有信心達標
新頭殼newtalk
2021-01-24 21:19:22
自去年年底總統蔡英文簽署行政命令，決定於今年1月1日開放美豬擴大進口後，作為在野黨的國民黨便大力反對，本月9日開始在各地推動「反萊豬」公投案第二階段連署，也同時進行「公投綁大選」的二階連署，截至今天（24日）下午4點為止，兩項公投案都已超過25萬人連署，在短短16天內就已有這樣的成績，國民黨表示有信心在31日前達到30萬份的門檻。
國民黨今天上午在台南市發起「反萊豬」和「公投綁大選」第二階段的連署活動，國民黨主席江啟臣及眾多國民黨議員皆現身活動現場，下午國民黨發布新聞稿表示，截至今天下午4時，「反萊豬」公投案連署書已達26萬346份、「公投綁大選」公投案已達25萬8546份。國民黨指出，中選會於去年12月31日核發「公投綁大選」二階連署格式，但今年1月4日才核發「反萊豬公投」二階連署格式，因此壓縮到第二階段連署的時程，增加完成連署的困難度。
不過，國民黨表示，他們積極推動兩項公投的連署作業與宣傳，號召台灣各地民眾參與連署，獲得各界熱烈的反應，所以有信心在31日前跨越30萬份的門檻，他們也將持續努力，期望於期限內達到兩項公投各50萬份的目標，展現全民意志。
新聞來源為Newtalk 新頭殼