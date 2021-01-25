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邱淑媞聲量暴漲　網：重新喚起「和平醫院、封院、SARS」

新頭殼newtalk

2021-01-25 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 2003年曾作為前台北市衛生局長的邱淑媞近來聲量暴漲。（圖／新頭殼）
針對台灣本土疫情持續延燒，2003年曾作為前台北市衛生局長的邱淑媞，22日於臉書痛批指揮中心決策不周，才導致桃園醫院內發生群聚感染，卻引來網友拿SARS期間和平醫院封院兩者的後果進行比較，意外引發網民熱議。對此，「聲量看政治」粉絲專頁伴隨著邱淑媞搜索熱度上升，似乎也喚起民眾對於SARS的記憶。
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「聲量看政治」臉書粉專24日以GoogleTrend與新聞聲量分別探討此次邱淑媞的發文事件。文中發現，無論是媒體新聞所下的標籤，還是網友主動搜尋的關鍵字，都使邱淑媞重新與17年前「SARS」和「和平醫院」封院事件重新連結，形同喚起人民當年對SARS的記憶，同時也造成網友一面倒的負評結果。
另一方面，若以新聞聲量來看，文中提及其中一項指標是透過媒體對事件下了哪些關鍵字，來了解關鍵字和其他關鍵字間的關聯。據觀察，23日邱淑媞的相關新聞中，「和平醫院」便佔了邱淑媞新聞的15.52%、「封院」則佔了其中8.22%、「SARS」也佔有3.03%，3個關鍵字即佔據邱淑媞新聞的26.77%，足足有四分之一。

「聲量看政治」粉專也表示，透過Google Trend也可以探索關鍵字與關鍵字之間的關係，了解人們在這個關鍵字的搜尋下，還搜尋了那些相關聯的字詞與事物。結果發現，昨日網友搜尋邱淑媞，也一併搜尋了邱前局長在SARS期間的表現、事件，以及邱淑媞穿著全套防護衣進入和平醫院的太空裝，與和平醫院當年的狀況。然而SARS當年和平醫院封院的事件，在台灣的公共衛生史已有定論，在監察院與相關事件報告，便已對當時的決策給予評價。

由此次數據分析，文末也提醒邱淑媞作為當事人之一，她的舉動讓網友重新搜尋當年的事件，喚起當年的記憶，那也是必然的事。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
「聲量看政治」臉書粉專今以GoogleTrend與新聞聲量分別探討此次邱淑媞的發文事件，「和平醫院、封院、SARS」成邱淑媞關鍵字。 圖：取自聲量看政治臉書
「聲量看政治」臉書粉專今以GoogleTrend與新聞聲量分別探討此次邱淑媞的發文事件，「和平醫院、封院、SARS」成邱淑媞關鍵字。 圖：取自聲量看政治臉書
 
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