怒批避桃令！護理師列「醫界可怕6事」：拚死拚活為什麼

衛生福利部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者與同住家人，大約5000人。外界擔心院內感染擴大至社區傳播，更有部分縣市首長紛紛下達「避桃禁令」，曾任加護病房的護理師也忍不住替部桃醫護抱屈「我們拼死拼活到底是為了什麼？」。

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指揮官陳時中今晚間18時30分召開記者會宣布，擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍，預估會有近5000人列入居家隔離。由於確診案例疫調足跡分布桃園傳統市場、餐飲店等地，不少部桃醫護與桃園人遭外界歧視，更有部分縣市首長祭出避桃令，有護理師就以在加護病房五年的自身經驗表示「疫情不恐怖，恐怖的是你們恐慌的人心！」。

該名護理師在臉書粉專《護理人護理魂-hi,I'm CC》列出醫護界「世界上最可怕的六件事」，包含「天天超時薪水少」、「日夜顛倒常失調」、「醫院評鑑忙翻掉」、「家屬病患很難搞」、「危險防疫還被譙」、「醫護環境真是爛到爆」，批評散播桃園帶毒封城、歧視在桃園工作的醫護人員的民眾和政府官員，更無奈斥責「真的有需要恐慌到這樣嗎？難道都沒有正常的知識嗎？」。

▲（圖／翻攝自臉書粉專《護理人護理魂-hi,I'm CC》）

不少醫護人員和親屬也頗有同感，紛紛回應「無知不可怕，可怕的是瞎起鬨的無知人」、「真的不能同意你更多了」、「有時候都會覺得這輩子會當醫護人員，是不是上輩子壞事做太多了」、「做為醫護人員的家屬，上面所言都是」、「超有同感，都已經在前線防疫作戰，竟然還被附近居民投訴說他覺得我們很危險」。

中央流行疫情指揮中心晚間臨時宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者與同住家人，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。（編輯：楊智傑）