部桃隔離升級擴及北市民？北市府：名單確定後即開隔離單
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-24 22:11:40｜2021-01-24 22:25:34
中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間緊急召開記者會，宣布要擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，三大類族群者預計將有近5000人即刻起開始14天的居家隔離，由於北部地區生活圈高度重疊，預計台北市也有部分民眾會受到影響，北市衛生局稍早表示，待收到指揮中心匡列的隔離名單後，北市府25日就會立刻寄發隔離通知書。
為避免部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心宣布即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，針對1月6日至19日在部桃出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，與案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢，初步預估有近5000人需要隔離。由於北部地區生活圈高度重疊，預計台北市也有部分民眾會受到影響，台北市衛生局疾管科長余燦華表示，指揮中心會陸續通知被匡列的對象，目前尚未收到居家隔離的名單，只要確認有台北市民被匡列，北市府25日就會寄發隔離通知書，同時也會向市長柯文哲報告後續相關作為。
余燦華說明，被匡列的居家隔離民眾將依照標準作業進行管理，提供關懷包、防疫備品與零食乾糧等物資，若有任何生活需求、就醫需求，也可透過關懷中心進行反應與告知，至於更細節的作業準則，北市府將待中央告知後，全力配合。余燦華也呼籲民眾配合防疫政策，隔離期間如有發燒及乾咳、呼吸急促、喉嚨痛等呼吸道症狀、不明原因腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請務必撥打衛生局防疫專線，由專人協助安排以救護車至指定醫院就醫，切勿自行就醫；若違反隔離措施，可裁罰新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。