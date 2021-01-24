宏都拉斯外館再傳2館員確診！累計6人染疫

全球新冠肺炎疫情持續擴散，中美洲友邦宏都拉斯至今已有14萬人確診，3400多人病故。我國駐宏都拉斯大使館自本月起因先後有3名館員及一位派訓生確診，全體館員22日再次進行PCR檢測，結果再增2名確診同仁。

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外交部表示，駐宏館前次確診的3名館員已有1名轉為陰性，另2人仍為陽性，至派訓人員則尚待承訓單位再次採檢。本次新增的2人是在居家檢疫期間確診，據駐館每日回報的體溫紀錄都正常，也無明顯呼吸道症狀，目前持續在家隔離。

外交部領事事務局已在本月12日將宏都拉斯列為不宜前往、儘速離境的「紅色」旅遊警示等級區。外交部已請駐館以最嚴格標準檢視目前所採的防疫措施，提醒同仁務必落實自主健康管理並逐日回報身體健康狀況。外交部也隨時與駐館保持密切聯繫，提供各種必要的協助與支援。





駐宏都拉斯大使館自8日起已暫停對外開放，人員全面改採居家辦公。自9日起，領務服務調整為預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱[email protected]，並同步確認及預約送件時間。



