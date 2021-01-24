擴大5千人居家隔離！前台大醫曝「3關鍵」：希望還來得及

原本低風險的部立桃園醫院綠區病房今（24）日出現源頭待查的2確診病例，1人為自部立桃園醫院出院的病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890），為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，預估影響超過5千人。對此，前台大醫師林氏璧也針對此項防疫政策提出自己的3點看法，同時坦言群聚還在作戰中，不建議與「和平封院」相比。

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指揮官陳時中今晚間18時30分召開記者會宣布，擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍，包含部桃醫療大樓出院者、陪病者與同住家人以及案889就醫時相關接觸者。這5千人一律居家隔離14天，居家隔離完採檢。若已滿14天者，採檢並執行7天自主健康管理。

▲原本低風險的部立桃園醫院綠區病房24日出現源頭待查的2確診病例，為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象。（圖／疾管署提供）

由於今日新增這2起本土病例感染源尚不明瞭，前台大醫師林氏璧就在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，指揮中心緊急宣布政策意味著部桃醫院的住院大樓已不再分區，全都視為紅區，原先屬於低風險的綠區也有可能受到感染，只能說部桃全紅區警戒狀態是不得不然的決定，「希望來得及阻斷傳播鏈！」

此外，林氏璧也強調全區警戒的政策也會被外界拿來和「和平封院」相比，但本次院內群聚感染仍在作戰中，況且新冠病毒與SARS病毒傳染特性有根本上的不同，互相比較是太早下定論了。

至於和平醫院、鑽石公主號等將人員關在封閉環境只進不出的行為，林氏璧則表示「我個人（還有許多師長談論到此事時）認為，無法把清潔區汙染區好好分開，是很不智的決策，讓沒病的人都染病」，更指出最好的決策應該是逐步清空，將院內人員撤出一一進行隔離或自主健康管理，再徹底清潔消毒所在環境。（編輯：楊智傑）