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居家隔離規模龐大！蔡英文喊：籲請全民配合共同度過挑戰

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-24 23:17:45

蔡英文
▲部桃全列警戒！總統蔡英文晚間在臉書上向國人喊話，籲請全民共同配合防疫工作，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。（圖／取自蔡英文臉書粉絲專頁）
衛生福利部立桃園醫院群聚感染疫情延燒，至今（24）日已有15例確診新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心為此升級防火牆，擴大居家隔離規模範圍，受影響人數將近5000人。而總統蔡英文晚間也在臉書上向國人喊話，籲請全民共同配合防疫工作，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。
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中央流行疫情指揮中心今日晚間臨時加開記者會，宣布擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，包括出院病患及其同住者、陪病者及其同住者以及今日新增個案（案889）就醫時的相關接觸者等3大族群即刻起全數列入居家隔離。
總統蔡英文晚間也在臉書上提醒相關的接觸者，即刻起不要外出，在家等候通知。衛生福利部將安排專人及警政、民政等單位協助聯繫，或可撥打 #1922專線，取得相關協助資訊。

蔡英文說，這次接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但她還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施，籲請全體國民共同配合。她強調，此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。
許多網友在貼文底下留言表示「大家共同做好防疫，台灣加油」、「全民口罩戴起來，力挺台灣醫護」、「做好每一件看似微不足道的小事，讓自己不會成為確診患者，就是撐醫護最具體的作法」；也有網友建議政府暫時封閉境外人士回台，希望能等國內疫情控制得當、醫護與醫療資源充足後，再視情況調整開放，「評估境外入境，避免對醫療體系帶來過大壓力」。
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