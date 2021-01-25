NOW早報／部桃擴大隔離近5000人！「三類人」被禁止外出

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包括(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；而未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。
陳時中表示，目前人數還沒辦法確定，不過「陪病者」與「同住者」都需要列入居家隔離，初步估計將會有5000人需要居家隔離。指揮中心也說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。
今日天氣／東北季風減弱全台回暖！早晚溫差達10度以上
由於昨晚至今（25）日早晨仍受東北季風影響，因此北部地區清晨還是出現最低12度的低溫，其他地區也只有約16度上下，白天起各地氣溫將有機會恢復到20度以上。
中央氣象局預報，今天清晨中南以北及宜花地區低溫約12至15度，其他地區16、17度；白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部地區高溫約21至23度，中南部地區高溫可達24至27度，西半部地區日夜溫差大，可達10度以上；降雨方面，由於整體水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨。
居家隔離規模龐大！蔡英文喊：籲請全民配合共同度過挑戰
衛生福利部立桃園醫院群聚感染疫情延燒，至昨（24）日已有15例確診新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心為此升級防火牆，擴大居家隔離規模範圍，受影響人數將近5000人。而總統蔡英文晚間也在臉書上向國人喊話，籲請全民共同配合防疫工作，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。
蔡英文說，這次接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但她還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施，籲請全體國民共同配合。她強調，此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。
長知識！高鐵椅背「這2根」幹麻用？內行揭「真實功能」
高鐵是許多人南北往返的交通工具之一，台灣北中南部也皆有高鐵系統，相信幾乎每個人都曾搭過高鐵。不過，你有注意過嗎？高鐵上的椅背都有兩根看似掛勾的東西，有網友就不解它的功用為何，便好奇發文求解，結果內行一看秒揭「真實功能」，讓不少網友瞬間長知識了。
原PO在臉書社團《爆系知識家》中貼出照片並詢問大家「有人知道這兩根在幹嘛的嗎？」他表示，自己有在猜測是不是扶手，但靠窗椅子也有，讓他百思不解，便好奇發問「背後功能何在？」
另也釣出行家解答，直指這是「椅子轉向的把手」，「高鐵列車到終點站時，清潔人員清潔完車廂後，轉換座位面向的把手」、「椅子可以180度轉方向，車子直接南向換成北向，那是轉椅子的」、「轉向的把手我之前在左營高鐵站時，有看到過」。
熊熊被霸凌忍不下去了 暴走嗆酸民：想死你們可以去
「美胸尤物」熊熊（卓毓彤）去年深受負面新聞打擊，她展現極高的心理素質，勇敢挺過，但仍遮不住酸民及變態口無遮攔的嘴，終於決定不再隱忍的她，23日發長文怒嗆：「實在無法理解特別創帳號來罵人是有多閒！」
熊熊表示，昨天收到2則私訊，內容分別為「你怎麼還不去死」、「你怎麼還沒死」，一點進去看發現又是假帳號，這幾天直播也遭很多沒禮貌的人留言狂酸，她當時喝了點酒，動怒直接回罵：「關你屁事？」
熊熊說，她知道無須對這些連頭像也不敢放、不敢面對自己卻很會批評人的人生氣，但不代表自己活該被罵而不能反擊，「你們要在別的地方罵我，我無所謂，但你跑到我的版來罵，那我就是會刪除封鎖」、「使我們成長的是自己堅強的心，還有支持我們的家人朋友粉絲，完全不是酸民好嗎？你們就只是有病要去看而已！」
「防疫保單」有道德危險？理由曝光 眾人全撻伐：別傻了
衛生福利部桃園醫院群聚染疫案例升溫，消息引發國人高度關注，深怕疫情就此延燒到社區；近日，台灣產險去年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」保單在網上爆紅，全因不分年齡、職業、身體狀況，只要年繳500元的保費，若是民眾不幸需要居家隔離，即可領回10萬元理賠金，也因此有網友憂心，這份保單是否在道德上會有危險，引發網友討論。
這位網友在PTT貼文指出「小孩子有些險不能保，因為怕家長把小孩幹掉賺保險補償，現在防疫險一出，會不會有人看到新聞報北部醫院有確診病患，就衝過去掛個洗牙診拼看看能不能被隔離，防疫險是不是有道德危險呀」。
上述的理由曝光後，眾多網友們紛紛撻伐，留言表示「這個病嚴重起來會死人，你可以試試看」、「人命只值十萬？」、「保險公司也不是省油的燈，抓到你故意就不會賠」、「才十萬而已，真的嚴重起來後遺症都不止」、「拿自己性命去賺這可能花不到，花得到也絕對花不夠的錢，我也是醉了，別傻了」、「不死也有後遺症，白痴才故意確診」、「這樣是詐保，拿不到10萬，只會被保險公司告到去坐牢...不值」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。