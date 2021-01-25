部桃擴大隔離5000人！施景中洩「醫護心聲」 戶外措施曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 06:45:52
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發社會議論。對此，台大名醫施景中25日深夜在臉書表示「桃園的醫護弟兄是有心理準備，準備共赴國難了」。
疫情指揮官陳時中在記者上宣布，從24日晚間起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之「三類人」，全數列入居家隔離至出院後14天，包括(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，初步估計將會有5000人需要居家隔離。對此，台大名醫施景中在臉書表示「指揮中心晚上的記者會，宣佈了擴大居家隔離的措施，預估會有5000人遭到居家隔離或進一步的措施，我不知道是否會有人見獵心喜，但我桃園的弟兄們卻是有心理準備、準備共赴國難了。」
「指揮中心有所謂部桃專案，主要是將可能的感染接觸者看病做分流，避免不必要的接觸。如果民眾自己不確定是否自己在納入條件中，請掃第二張圖片的QR code，會有專門急診醫師做諮詢。」
而施景中也透露「我也已經看到其中一家醫學中心，已經緊急購入大型貨櫃屋，準備戶外門診用，以確實做到分艙分流，大家都準備好了，如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌，他們真的準備好了！」強調醫護的朋友們都表示「現在不動起來，以後會後悔」。（編輯：張嘉哲）