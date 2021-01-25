為何百貨公司1樓都是化妝品？內行揭「主因」：原來如此

台灣北中南皆有百貨公司，且每家百貨販售的商品及陳列方式都有所差異，民眾可依個人需求與喜好來選擇要逛哪一間。不過，大家有發現嗎？百貨公司1樓通常都是化妝品類，有網友就好奇提問原因，釣出內行網友揭密。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT八卦板表示，百貨公司1樓常常都是化妝品， 而且幾乎每家都一樣，「每次進去都要被一堆過度的香味薰死，害我小時候去看玩具店，還要爬到樓上才買得到」，他並不解地詢問大家「為啥百貨公司1樓都是化妝品？」

▲有網友提問「為啥百貨公司1樓都是化妝品？」釣出內行解答。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「女性看到化妝品就會走進去啊」、「女人連上樓都懶，但是錢好賺」、「男生買東西多數會帶女生，經過1樓，被敗家機率高」、「好賺錢阿...周年慶多可怕」、「認真說，一樓通風比較好，化粧品的味道才不會太重」。

另也引來行家解答，直指「消費主力啊！」「利潤決定樓層」、「週年慶一層抵整棟，不放戰力最強放什麼」、「化妝品是百貨業績來源之一！你看每次有大檔期時，化妝品區總是很多人」、「最高級的包和化妝品都在一樓，因為租金最貴，但毛利也最高」、「產能最高的擺1F，順便不設廁所讓你往2F走」。（編輯：許苡晴）