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NBA／北境之王回神！暴龍「五小」降服溜馬　近6戰拿5勝

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-25 09:38:35

▲暴龍前鋒OG Anunoby投進絕殺球。（圖／美聯社／達志影像）
▲暴龍前鋒OG Anunoby表現精彩。（圖／美聯社／達志影像）
在經過開季的沉淪之後，多倫多暴龍似乎終於找到了制勝之道，那就是打得再更小一些。今天他們在主控Kyle Lowry和當家球星Pascal Siakam都缺陣的情況下，以107:102扳倒東區強權溜馬，近6戰贏得5勝。
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去年東區次輪，暴龍和塞爾提克進行交手塞爾提克，在戰況處於0:2劣勢時，暴龍主帥Nick Nurse決定大幅降低Marc Gasol和Serge Ibaka的上場時間，讓球隊以小陣容和對手周旋，結果收到奇效，他們成功將比數扳成3:3，雖然最終仍然輸掉系列賽，但這次的變陣無疑是成功的。
本季Gasol和Ibaka都轉隊去洛城，多倫多現在於禁區並沒有攻守皆達到水準的長人，Aron Baynes能頂防、但太慢；Chris Boucher有外線、能護框，可是又太瘦了，面對可怕的溜馬禁區，恐怕難以招架。

而暴龍最終的決定是讓2名201公分的前鋒OG Anunoby及Stanley Johnson上場比賽，他們兩人成為球隊第4節主要的禁區守護者，讓球隊在防守上更加靈活，進攻端則是有更多人能切入襲框。

Anunoby作為小球5號位，上賽季就已經讓人見識到他的能力，今天更是守得溜馬明星中鋒Domantas Sabonis下半場一分未得，而自己整場則是砍下30分、8籃板和5抄截的攻守全能數據，帶領球隊贏球。

「范喬丹」Fred Vanvleet今天手感不佳15投僅6中，不過也得到21分，今天打先發的球隊老牌後衛，Norman Powell則是攻得20分、6助攻。Baynes和Boucher此役上場時間有限，但反而各自高效的得到12分。
溜馬大前鋒Meyers Leonard得到25分，可是球隊兩大得分主力Malcolm Brogdon和Sabonis，今天各自只有12分和10的演出，也讓印城軍吞下對暴龍的6連敗。
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