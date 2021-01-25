NBA／北境之王回神！暴龍「五小」降服溜馬　近6戰拿5勝

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本季Gasol和Ibaka都轉隊去洛城，多倫多現在於禁區並沒有攻守皆達到水準的長人，Aron Baynes能頂防、但太慢；Chris Boucher有外線、能護框，可是又太瘦了，面對可怕的溜馬禁區，恐怕難以招架。
而暴龍最終的決定是讓2名201公分的前鋒OG Anunoby及Stanley Johnson上場比賽，他們兩人成為球隊第4節主要的禁區守護者，讓球隊在防守上更加靈活，進攻端則是有更多人能切入襲框。
Anunoby作為小球5號位，上賽季就已經讓人見識到他的能力，今天更是守得溜馬明星中鋒Domantas Sabonis下半場一分未得，而自己整場則是砍下30分、8籃板和5抄截的攻守全能數據，帶領球隊贏球。
「范喬丹」Fred Vanvleet今天手感不佳15投僅6中，不過也得到21分，今天打先發的球隊老牌後衛，Norman Powell則是攻得20分、6助攻。Baynes和Boucher此役上場時間有限，但反而各自高效的得到12分。
溜馬大前鋒Meyers Leonard得到25分，可是球隊兩大得分主力Malcolm Brogdon和Sabonis，今天各自只有12分和10的演出，也讓印城軍吞下對暴龍的6連敗。