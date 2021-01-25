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台防疫慢澳洲10個月？他怒轟「不禁出國慘況」：還裝沒事

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 10:02:18

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▲一名人在澳洲的網友，在PTT八卦版提到有關台灣與澳洲的防疫差異。（示意圖／取自pixabay）
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發社會議論。對此，昨深夜一名人在澳洲的網友，在PTT八卦版提到有關台灣與澳洲的防疫差異，寫下長文抨擊「台灣不禁止出國」，才會導致病毒從國外帶回，貼文曝光引發網友兩極看法。
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原PO表示，澳洲從去年3月就已經發布緊急狀態、旅遊全面紅色警戒，非公民不可入境、本國人全面禁止出境，台灣指揮中心卻是一堆國家連旅遊警戒都沒列，導致有民眾去年10月份還飛去美國，12月把強勢病毒株帶進來台灣，反問「美國疫情失控多久了？為何拖到今年1月18日，才把旅遊警示提高到紅燈？為何2個月前知道有變種，還開放英國回台班機帶外籍確診者進來？」
原PO指出，澳洲雖然因為不戴口罩和生活習慣差，已經爆發了幾次社區傳播，但他們匡列接觸者非常快，只要有跟確診者出現在同場所，全部強制居家隔離14天，頭4天篩一次，尾4天二篩，雙陰滿14天才出關，並稱「我朋友真實經歷，就因為某確診者之前曾經跟他去過同餐廳吃飯而已，就被匡列了」，而澳洲對接觸追蹤也很嚴格，去年開始去吃飯、逛商場，入場前都要先登記聯絡方式，有問題會第一時間被通知。

▲一名人在澳洲的網友，在PTT八卦版提到有關台灣與澳洲的防疫差異。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲一名人在澳洲的網友，在PTT八卦版提到有關台灣與澳洲的防疫差異。（示意圖／NOWnews資料圖片）
原PO強調「今天如果人是去年爆疫情之前就出國念書或工作的，那接回來還情有可原」，卻不能理解明明知道國外疫情失控還硬飛的人，紐澳國家都早早下了半鎖國令，台灣卻還從英國、印尼帶外籍病患回來，怒轟「台灣指揮中心就是想裝沒事，838爆的第一周，完全沒匡列所有接觸者，現在搞到5000人要隔離」。

貼文曝光之後，許多網友附和道「推這篇」、「早就該禁止了」、「出國玩真的很扯，根本把風險、成本轉嫁給所有台灣人」、「這真的不夠嚴」、「不禁止，至少進來的醫療都要自費，不論身分」、「推！還一堆外國人入境不知在幹嘛」、「非常生氣」、「5000個台灣人被氣死」。

不過，也有網友緩頰表示「這麼急著罵，啊這次是爆了喔？」「全民一起度過難關，關關難過關關過」、「請問您除了罵，做了什麼有助防疫的事？阿中部長從早忙到晚，假日也在工作，請問您憑什麼指責人家？」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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