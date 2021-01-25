防疫保單熱賣股價漲逾2% 台產：不會提前停止受理
記者許家禎/台北報導
2021-01-25 10:15:51｜2021-01-25 10:56:04
新冠肺炎疫情延燒，衛福部立桃園醫院群聚感染事件擴大，讓台灣產險推出的防疫保單熱賣，尤其指揮中心昨（24）日指出，居家隔離對象擴大，估將有5000人須居家隔離，讓今（25）日一早又出現排隊人潮，而台產股價今早盤漲約2%，來到20.8元，而面對需求增溫，台產今日也回應，不會提前停止受理。
台灣產險去年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」，因年繳保費只要500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，被網友稱為是佛系防疫保單，但也引發金管會關切。金管會保險局表示，各家公司須自行衡量風險胃納程度，評估銷量及核保理賠情形，做好風險控管，若台產決議停售，也是公司自行決定。金管會也呼籲民眾不應試圖藉由保單獲利，並強調理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠。而台產22日宣布，由於湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到公司所設定的風險累計額度，因此25日下午5時起，停止此防疫保險商品的受理。
而為防堵部桃醫院群聚感染事件擴大，指揮中心緊急召開記者會宣布，5000人須居家隔離，讓今天一早台產又興起排隊人潮，台產股價也跳高走揚，漲逾2%，早盤最高來到21.45元。而面對長長人龍，台產今日指出，目前沒有提早停售規畫，仍收件到5點，5點前有領號碼牌的都會受理。至於昨天宣布已納入隔離對象，若填了保單還沒送件進去，今天還會受理嗎？台產則回應，如果接到隔離通知書無法投保，且已發生的風險不在理賠範圍，強調保單正式受理之後，在保險發生期間收到隔離通知書，保單才有生效，也就是說，民眾投保得注意保單生效日期。