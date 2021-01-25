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不斷更新／部桃擴大隔離　北台灣各項防疫措施一次看

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-25 10:58:17｜2021-01-25 11:05:33

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布，擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人，《 NOWnews今日新聞》特別整理部桃擴大隔離後，全台活動取消、企業居家上班等相關異動。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布，擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人﹔《 NOWnews今日新聞》特別整理部桃擴大隔離後，全台活動取消、企業居家上班等相關防疫作為。
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新北市：
新北市長侯友宜25日宣布，繼日前限制新北市轄內醫院陪病者限1人、至多1人探病1小時，即日起非必要特殊狀況，不准探病。

桃園市：

防止社區感染風險，市長鄭文燦25日宣布，2月底前大型活動取消或延期，即刻起並停止寒假課輔、志工服務、社團、營隊，今天學校放學時間由學校彈性調整。

大型企業：

  • 鴻海表示，居住桃園的員工若在桃園廠區工作，沒有限制居家上班，但住在桃園的員工，若要到桃園以外縣市地區工作，建議居家上班。
  • 宏達電指示，桃園廠區員工全數居家上班，停止新店、桃園廠區往返。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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