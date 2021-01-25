SARS殉職醫護兒「血淚警示」：教訓一次就夠！網含淚看完
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 10:45:40
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發社會議論，許多人也不禁想起2003年台灣受到SARS疫情影響的後果。對此，臉書粉絲團《迷因力量》昨晚公開一封來自當年和平封院11名殉職醫護人員之一的家屬，他永遠忘記不了當初SARS蔓延全台造成的慘況，強調「有些歷史的教訓，一次就夠」。
《迷因力量》表示，去年1月新冠肺炎疫情爆發時，粉絲團收到一個沉痛的來訊，發現「原來這位臉友是當年和平封院11名殉職醫護人員之一的家屬，他的母親就是護理長簡惠珍女士」，17年前他還是個孩子，在SARS中失去母親，度過沒有母親的寂寞成長歲月，在疫情再次臨來，他非常感觸，寫下自己的呼籲，希望全台不要忘記教訓，再發生當年醫療人員喪命、讓家人一生傷痛的憾事。這名家屬在信中寫下「我的母親是SARS殉職醫護中的護理長簡惠珍，我永遠忘記不了當初SARS蔓延全台造成的慘況，更不會忘記始作俑者隱匿疫情的是誰。原本可以提早通報世衛控制的疫情，因為中國大陸幾個月的時間一拖再拖，最後導致台灣也錯過了防疫的黃金時間！」
他提到，母親多年來一直站在護理的第一線，在SARS的災難中犧牲，如今肺炎疫情再起，中國大陸多年過去本色不改，仍然在第一時間選擇隱瞞甚至對疫區民眾摸頭，為了政權的穩定放任疫情擴散直到紙包不住火才公開，直呼「看到有人在防疫的初期，就呼籲台灣人對中國大陸捐款，我實在無法接受，難道台灣人記性真的那麼差嗎？」
他難過的說「歷史的教訓一次就夠，與其對中慷慨捐款，我想在這個防疫的黃金期，國內還有更多事情需要我們去努力」，強調「有些歷史的教訓，一次就夠」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「含淚看完」、「只希望老天保佑台灣，台灣加油」、「防疫跟作戰一樣，他們也是戰士！」「不會忘，也不能忘」。（編輯：賴詠璿）
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