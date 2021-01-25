部桃匡列5千人居家隔離 侯友宜：估4、5百人在新北
記者陳志仁/新北報導
2021-01-25 10:43:54｜2021-01-25 12:50:31
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大匡列約5000人居家隔離，外界質疑中央輕忽疫情；對此，新北市長侯友宜今(25)日強調，不管疫情多嚴峻，新北只有一個態度，全力協助桃園、中央把疫情鎖住。
媒體詢問中央迄今仍沒有給居家隔離的資料，是否有疏漏？侯友宜回應，這次有5000人居家隔離，希望給中央一點時間，相信今日就會給名單；此外，新北與桃園是共同生活圈，預估400至500人會在新北市，除了中央給的名單外，也會幫助中央做到更超前的部署，包含居家隔離疫調的軌跡。侯友宜指出，新北在部立桃園醫院的群聚感染擴大後，採取不斷強化醫院的演練，且全面消毒，要求醫院自評，準備好最重要；尤其18家的責任急救醫院，自我檢視、把專區劃出來，讓所有比較容易造成感染風險的地方，及把分艙、分流做到位，嚴格遵守，落實嚴謹態度。
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